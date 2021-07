Betrunkener Autofahrer überschlägt sich auf dem Weg nach Batzenhofen

Ein 40-Jähriger verliert bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Fiat-Punto. Trotz des Überschlags wird er nur leicht verletzt.

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Montag auf der Staatsstraße zwischen Heretsried und Batzenhofen mit seinem Fiat Punto überschlagen. Insgesamt 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zu dem Unfall ausrücken.

Der 40-Jährige war um 19.45 Uhr von Heretsried in Richtung Batzenhofen unterwegs. Nach der Abzweigung in Richtung Bonstetten kam er laut Polizei aufgrund seiner Alkoholisierung mit überhöhter Geschwindigkeit allein beteiligt zunächst nach rechts von der Straße ab. Beim Gegensteuern schleuderte er wieder nach links über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Graben. Dort verlor der 40-Jährige endgültig die Kontrolle über das Fahrzeug. Es überschlug sich und kam erst nach 50 Metern auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fiat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und ein Schleudertrauma und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Am Punto entstand ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.

Alkoholtest ergibt knapp 1,5 Promille

Aufgrund der positiven Alkoholkontrolle mit einem Testergebnis von knapp 1,5 Promille wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Die Feuerwehr Welden war mit 14 Kräften und die Feuerwehr Heretsried mit 6 Kräften zur Fahrbahnreinigung und Verkehrssperrung im Einsatz. (thia)