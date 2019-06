vor 50 Min.

Hilflose Chinesin fährt aus Versehen gegen das Auto ihres Helfers

Die Frau verwechselt in der Aufregung die Bremse mit dem Gaspedal. Das Auto ist kaputt und ihre kleine Reisegruppe braucht eine Unterkunft

Zusmarshausen Sie hatte sich offenbar verfahren und suchte den Weg zur Autobahn: Eine chinesische Autofahrerin kannte sich am Freitagabend gegen 21.50 Uhr im Bereich Altenmünster nicht mehr aus. Ein hilfsbereiter 50-Jähriger Autofahrer erkannte die missliche Situation und lotste die 47-Jährige zur Autobahnauffahrt nach Zusmarshausen. Dort hielte beide Fahrzeuge noch einmal kurz an – die Fahrer wollten sich verabschieden. Als die Chinesin losfahren wollte, verwechselte sie wohl in er Aufregung die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr auf den Wagen ihres Helfers.

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Da das Auto der 47-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, wurde für sie und zwei weitere chinesische Touristen eine Unterkunft gesucht und gefunden. Wie die Reise jetzt weiter geht, ist der Polizei nicht bekannt. (mcz)

