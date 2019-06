04:00 Uhr

Holzbeigen bei Steinekrich werden zu Kunstwerken

Zwischen Steinekirch und Zusmarshausen stehen zwei Holzhäuser der anderen Art. Wer dahinter steckt und wie es dazu kam.

Von Julian Kraus

Die beiden kleinen Holzhäuser sind ein echter Hingucker. Bewohnt sind sie nicht. Und doch ist hier regelmäßig was los. Die beiden Häuser sind eigentlich Holzbeigen. 25 Ster Holz sind hier gelagert. Klar wird das aber erst aus der Nähe. Wer steckt dahinter?

Zu finden sind die beiden Häuser zwischen Zusmarshausen und Steinekirch auf der rechten Seite vor dem Ortseingang Steinekirchs. Zuerst war es nur ein Haus, gestapelt aus Holzscheiten, mit einer roten Bank in der Mitte, zwei Fenstern an der Seite und einem Ziegeldach. Doch inzwischen ist die Menge an Holz gewachsen und es wurde ein wenig umstrukturiert. Ein zweites Haus ist links vom ursprünglichen Haus dazugekommen. Das hat nun auch die Bank bei sich, die auf der rechten Seite des neuen Hauses steht.

Gelernter Zimmermann baut kreative Beige

Dafür gesorgt hat Andreas Maisch aus Zusmarshausen. „Es hat sich so ergeben. Zuerst habe ich das Holz ganz normal mit einer Folie gelagert. Das hat aber nicht so gut funktioniert und es wurde nass“, sagt Maisch. Der gelernte Zimmermann kam dann auf die Idee, dem Holz einfach ein Dach zu bauen und vorbeikommenden Spaziergängern mit der Bank eine Sitzgelegenheit zu bieten. Diese Art des Lagerns funktioniert inzwischen besser als die Folie.

Ungefähr zwei Wochen hat er für die Konstruktion vor Steinekirch gebraucht. Das Holz wurde zuerst aus dem Wald geholt, auf einen Meter geschnitten und dann gespalten. Dann kam es dorthin, wo es heute zu finden ist, und wurde zuerst auf gewöhnliche Weise aufgestapelt und mit einer Folie bedeckt. Die schützte das Holz jedoch nicht vor der Nässe und flog auch mal davon. Dann kam Andreas Maisch die Idee – und 25 Ster Holz wurden auf sehr spezielle Weise gestapelt. Schließlich kamen noch Fenster, Dächer und eine Bank dazu.

Nicht die erste außergewöhnliche Holzbeige

Die Häuser bestehen aus Buchenholz, weil es länger zu lagern ist und auch Stefan Maisch vorhat, die Holzscheite noch länger auf diese außergewöhnliche Weise vor Steinekirch zu behalten. Holz verschnüre er zwar selbst auch, aber das vor Steinekirch soll noch möglichst lange stehen bleiben. „Ein paar Jahre werden es schon noch“, meint Maisch.

Die Hütten vor Steinekirch sind aber nicht die einzigen, die so außergewöhnlich aufgebaut sind. Es ist die fünfte Konstruktion von Maisch. Die erste Hütte stand in einem Garten in Zusmarshausen bei der Verwandtschaft von Andreas Maisch. Das Holz davon ist aber schon längst verbrannt. Weitergemacht hat er trotzdem. „Aus Spaß und weil es so gut aussieht“, sagt er.

