Holzernte mit dem Harvester: Mit diesem Gerät fallen Bäume in Sekunden

Plus Zur Hochsaison sind jedes Jahr mächtige Harvester im Augsburger Land im Einsatz – und kaum jemand bekommt davon etwas mit. Wie die großen Holzmaschinen funktionieren.

Von Tobias Schertler

Langsam, aber laut bahnt er sich den Weg. Der Harvester, drei Meter breit und acht Meter hoch, visiert sein Ziel an. Hat er den richtigen Winkel gefunden, schnappt er zu. Ein paar Schnitte auf der rechten Seite, ein paar Schnitte auf der linken Seite. Dann fällt das Opfer zu Boden. Es handelt sich nicht um eine Waffe, sondern um eine Holzeinschlagmaschine. Die kommt dann zum Einsatz, wenn viele Bäume in einem Gebiet gefällt werden müssen. Jetzt im September beginnt die Hochsaison, im Mai endet sie. Viel zu tun für Josef Seiler.

So sieht die Baumfällung mit dem Harvester aus. Video: Marcus Merk

Die meisten Bäume werden auf Wunsch vom Waldbesitzer gefällt

Er bedient an diesem Vormittag im Wald bei Lindach, einem Ortsteil von Dinkelscherben, das schwere Gerät. Er ist Geschäftsführer einer Firma für Forstdienstleistungen. Besonders in dieser Zeit haben Waldbesitzer große Probleme mit Borkenkäfern (wir berichteten). Wegen der kleinen Tiere müssen jährlich viele Bäume gefällt werden. Die seien aber nicht der Hauptgrund für den Einsatz von Harvestern. „Die meisten Bäume werden regulär auf Wunsch vom Waldbesitzer gefällt“, erklärt Philipp Hanner von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg-West.

Sein Arbeitgeber ist Anlaufstelle für Waldbesitzer, die ihre Bäume zu Geld machen und nicht selbst fällen möchten. „Sie rufen bei uns an, wir organisieren ein Forstunternehmen und das übernimmt dann die Einschlagarbeiten.“

Dabei könne die FBG auf eine Reihe von Firmen zurückgreifen. Den anschließenden Abtransport der Holzstämme organisiere schließlich wieder die FBG. Lediglich für ein paar Bäume würden die riesigen Geräte nicht ausrücken. „Es gibt keine Mindestanzahl, aber nur für drei Bäume lassen wir keinen Harvester kommen“, stellt Hanner klar. Wie funktioniert das nun?

Jetzt im September beginnt die Hochsaison der Holzernte, im Mai endet sie. In der Zwischenzeit gibt es viel zu tun für Josef Seiler, der mit dem riesigen Harvester Holz einschlägt. Bild: Marcus Merk

Wie funktioniert ein Harvester?

Über die riesigen Räder besteigt Holzfäller Seiler das in die Höhe verstellbare Fahrerhaus. Dann legt er los. Wie einen verlängerten Arm schwingt Seiler den Kran, der bis zu 15 Meter Reichweite erzielt. Dabei wirkt es, als würde eine riesige, elektronische Faust durch die Luft wirbeln. Wer schon mal den Robocoaster im Legoland Günzburg gesehen hat, weiß, wie das aussieht. Unten am Baumstamm packt der Greifer schließlich zu. An dem sind vier halbkreisförmige Messer, die den Baum halten. Mit der Säge schneidet der Harvesterfahrer auf der einen Seite etwas ins Holz. So weit, dass das Objekt der Begierde noch nicht umfallen kann.

Danach wechselt Seiler die Seite und bringt den 30 Meter hohen Baum zum Fall. Was anschließend folgt, ist das Bearbeiten des Holzes. Auch das übernimmt der Harvester. Durch drei Vorschubwalzen kann der Fahrer den Baumstamm waagrecht durch die Umklammerung des Greifers bewegen. Dabei werden die Äste entfernt und der Baum in transportfähige Teile geschnitten. Die erforderliche Länge der jeweiligen Abschnitte kann Seiler über eine Anzeige auf dem Display in seinem Fahrerhaus überprüfen.

Etwa 650.000 Euro kostet ein Harvester - für wen lohnt sich das?

Bis der stehende Baum in mehrere Kleinteile zerlegt ist, dauert es nicht mal zwei Minuten. Diese Zeitersparnis hat ihren Preis. Etwa 650.000 Euro kostet das Gerät, der diesmal durch die Wälder bei Dinkelscherben pflügt. Auf der anderen Seite stehen mit 20 Euro pro gefälltem Baum geringe Ausgaben für die Waldbesitzer. Zu gering? „Wir müssten die Preise dringend um zehn bis 15 Prozent erhöhen, aber dann bekommen die Waldbesitzer nichts mehr“, erklärt Josef Seiler. Das Problem:

Der Holzpreis sei seit 40 Jahren gleich, die Beträge zur Verarbeitung des Holzes wären aber immens gestiegen. Die großen Holzeinschlagmaschinen würden beispielsweise keine zehn Jahre halten. „Die Lebenszeit von einem Harvester beträgt 12.000 Stunden. Die sind in etwa sechs bis acht Jahren aufgebraucht“, weiß Seiler.

