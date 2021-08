Opel-Fahrer kracht in Horgau gegen einen Kradfahrer

Ein 34-Jähriger Autofahrer erkennt zu spät, dass vor ihm ein Motorrad verkehrsbedingt abbremst. Durch die Kollision stürzt der 57-Jährige und verletzt sich.

Ein Kradfahrer war am Mittwoch in Horgau von einem 34-Jährigen in einem Opel angefahren worden. Der 57-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.

Der 34-Jährige war laut Polizei um 17.25 Uhr auf der Kreisstraße A5 auf Höhe des Horgauer Bahnhofs hinter dem Kradfahrer unterwegs. Als dies verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der Autofahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Der 57-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er begab sich jedoch selbst zum Arzt, ein Rettungswagen war nicht mehr erforderlich. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2200 Euro. (thia)