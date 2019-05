vor 18 Min.

Hubschrauber entdeckt Zugsprayer von oben

Sie besprühten einen Zug beim Bahnhof Dinkelscherben. Doch das Verhängnis ereilte sie aus der Luft.

Verwundert zeigten sich die Anwohner um den Bahnhof in Dinkelscherben über einen Polizeihubschrauber, der sie am frühen Samstagmorgen aus dem Schlaf gerissen hatte. Dies hatte nach Angaben der Polizei jedoch einen guten Grund. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht mehrere Personen, wie sie einen Zug der DB mit Graffiti besprühten. Als die Polizei mit mehreren Streifen eintraf, flüchteten sie. Allerdings konnten sie mit dem Polizeihubschrauber, der auch mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet war nicht entkommen und wurden festgenommen.

Auf einer Länge von 100 Metern besprüht

Die Täter hatten den Zug auf eine Länge von circa 100 Metern besprüht. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Bei den Tätern handelte es sich um vier Australier und einen Augsburger im Alter von 29 bis 49 Jahren. Der Grund, warum sie sich in Dinkelscherben aufhielten, war nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich die Graffiti-Aktion. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizei. (lig)

