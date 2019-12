vor 26 Min.

In Fischach daheim zwischen 250 Nähmaschinen

Plus Josef Lachenmayr besitzt in Fischach eine riesige Sammlung an historischen Dingen aus den vergangenen zwei Jahrhunderten. Doch langsam geht ihm der Platz aus.

Von Karin Marz

Historische Gegenstände sind seine große Leidenschaft. Und es gibt für Josef Lachenmayr nur wenig, was man nicht aufheben kann. Wer sein gepflegtes Wohnhaus in Aretsried betritt, merkt zunächst nichts von seinem Hobby. Doch spätestens im Keller kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus.

