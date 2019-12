vor 18 Min.

In Gersthofen gastiert eine Produktion mit Starbesetzung

Günther Maria Halmer und Janina Hartwig begeistern die Zuschauer mit „Vier Stern Stunden“ in Gersthofen. Der Anfang allerdings ist recht holprig.

Von Diana Zapf-Deniz

Ein Hoteldirektor, der talentfrei sein ihm vererbtes Kulturhotel führt. Eine erfahrene Kulturjournalistin, die bei einem Star-Autor weiche Knie bekommt und nicht mehr ganz den Puls der Zeit fühlt. Ein weltberühmter Schriftsteller mit wenig Sinn für seine Fans, dem das Gefühl für sich und sein Leben verloren ging. Das ist in der Komödie „Vier Stern Stunden“ noch lange nicht alles, was über den Zuschauer hereinbricht. In der Stadthalle Gersthofen gastierte eine Produktion mit Starbesetzung.

Eine junge Bloggerin, die voller Neugierde und Lust auf das Leben ihren Vaterkomplex austestet und merkt, dass ein viel zu alter Mann doch nichts für sie ist – jede der vier Hauptfiguren ist an einem Punkt im Leben angelangt, der nach Veränderung ruft. Wie genial, wenn unglückliche Begebenheiten sich zu Glücksfällen wandeln. Deshalb schlug bei der Komödie „Vier Stern Stunden“ von Daniel Glattauer in der nahezu ausverkauften Stadthalle Gersthofen allen Protagonisten ihre jeweilige Sternstunde, und es war amüsant zu sehen, wie eins zum anderen kam.

Eine Burkaträgerin sitzt inmitten des Publikums

Der Anfang der Vorstellung war allerdings holprig. Eine vollverschleierte Burkaträgerin sitzt inmitten des Publikums. Sie wurde von einigen wahrgenommen und teils kritisch, teils fragend betrachtet. Dass Ghulam Fatima (Daria Trenkwalder) aus Abu Dhabi zum Bühnenstück gehörte, war buchstäblich weit hergeholt und fügte sich nicht sonderlich harmonisch in die Komödie ein. Die Figur der Fatima diente als Experiment der Bloggerin, um herauszufinden, wie die Gesellschaft auf die Frau in Schwarz reagierte. Experiment gelungen? In Gersthofen nahm man es jedenfalls gelassen. Die gleich zu Beginn gewollten technischen Störungen und langen Vorreden mit absichtlichen Versprechern und Patzern des Hotelchefs (Florian Odendahl) für das Autorengespräch waren ermüdend, nicht weil Odendahl schlecht spielte, sondern weil der Vorspann einfach zu lange war, und man fragte sich, wann die Komödie endlich an Fahrt aufnehmen würde.

Das Publikum freute sich, als Janina Hartwig, bekannt aus der Fernsehserie „Um Himmels willen“, die Bühne betrat und sich nervös auf ihren Weltstar vorbereitete. Als dann in jeder Hinsicht der Star des Abends, Professor Frederic Trömerbusch alias Günther Maria Halmer, dazustieß, wurde es so wie erwartet heiter und turbulent. Halmer und Hartwig lieferten sich wahre Wortgefechte.

Gesättigt vom Rummel um seine Person

Denn Trömerbusch war beim Interview schlecht gelaunt, beinahe altersdepressiv, hatte mit seiner jungen quirligen Freundin Lisa (Daria Trenkwalder) Probleme und war mehr als gesättigt vom Rummel um seine Person. Da hatte es die ihn verehrende Journalistin nicht leicht mit ihrem Interviewpartner und kapituliert irgendwann. Die Anbandlung zwischen den beiden gelang dann grandios in faszinierenden Wortspielen, und es war eine Freude, diese hervorragenden Schauspieler in Gersthofen zu Gesicht zu bekommen. Die Zuschauer waren begeistert von dem kurzweiligen Bühnenstück, das, wie für Komödien üblich, aus lauter Verstrickungen ein Happy End zauberte.

