vor 52 Min.

Interkulturelle Woche in Meitingen

Interessierte können das offene Forum, einen Gottesdienst oder Vortrag besuchen

„Zusammenleben, zusammen wachsen“: Das ist das Motto der Interkulturellen Woche in Meitingen. Ab Donnerstag, 26. September, gibt es drei Veranstaltungen.

Die erste Veranstaltung in diesem Rahmen ist das offene Forum für Migration in Meitingen am Donnerstag, 26. September, ab 19 Uhr im Martin-Luther-Saal der Johanneskirche Meitingen. Bei diesem Forum geht es um Austausch, Information und Beratung rund um das Thema „Migration in der Marktgemeinde“. Migrationshilfen werden besprochen, aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt. Außerdem werden Projekte und Veranstaltungen zum Thema „Migration“ geplant und umgesetzt. Ziel ist die Förderung von erfolgreicher Migration im Sinne eines vielfältigen Miteinanders in der Marktgemeinde. Das Forum findet seit einem Jahr regelmäßig alle zwei Monate statt und ist für alle Bürger offen, egal, ob sie sich bereits für Migration im Markt Meitingen engagieren oder zukünftig einsetzen möchten. An diesem Abend sollen alle Interessierten Einblick in die aktuellen Projekte bekommen. Dabei geht es insbesondere um eine Filmveranstaltung zum Thema „Flucht“ und um einen Imagefilm, den das Forum aktuell selbst dreht.

Unter dem Motto „Zusammen leben – zusammen wachsen“ findet am Sonntag, 29. September, um 9.30 Uhr, in der Johanneskirche Meitingen ein „Gottesdienst mit biblischen Gedanken zu Flucht und Migration“ statt. Vom Auszug Abrahams aus seinem Vaterland über den Exodus des Mose, der Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten bis zum Jesuszitat zu den Fremden. Kaum ein Thema zieht sich so konsequent durch die Bibel wie die Themen „Migration und Fremdsein“. Im Anschluss öffnet das interkulturelle Café im Martin-Luther-Saal. Bei internationalen Häppchen und Getränken sollen Menschen aus verschiedenen Nationen und Kulturkreisen ins Gespräch kommen.

„Religiöse Vielfalt vor Ort – Bedeutung, Auswirkung und Herausforderung für das Miteinander“ – das ist das Motto eines Vortrages, der am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Martin-Luther-Saal der Johanneskirche Meitingen stattfindet. Referent ist Rainer Oechslen, Beauftragter für interreligiösen Dialog und Islamfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er wird darauf eingehen, dass die religiöse Landschaft in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten bunter geworden ist, was im Kleinen auch auf die Marktgemeinde zutrifft. Oechslen wird sich mit den Fragen beschäftigen, wie sich religiöse Zugehörigkeiten insgesamt aufeinander auswirken und welche Bedeutung die religiöse Vielfalt Leben in Meitingen hat.

Die bundesweite interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie findet seit 1975 Ende September statt und wird von Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Kommunen, Integrationsbeauftragten und -beiräten, Migrantenorganisationen so-wie Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen.

In diesem Jahr beteiligen sich das Forum für Migration in Meitingen, der Ökumenische Arbeitskreis und die Johanneskirchengemeinde mit Veranstaltungen an dieser Woche. (AL, elhö)

