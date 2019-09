26.09.2019

Japan entdecken, erfahren, erleben

Auch der japanische Generalkonsul Tetsuya Kimura (Dritter von links) kam mit Frau Natsuko und Tochter Yoshino aus München zum Japantag in Stadtbergen. Rechts im Bild die „Rhododendron-Botschafterin“ Katsuko Yabuki-Schmid mit Ehemann Franz und weiteren Gästen.

Seit 45 Jahren besteht die Verbindung zwischen der Präfektur Fukushima und Stadtbergen

Von Ingrid Strohmayr

Japanisches Kunsthandwerk, Kalligrafien, Katanas, Origami, Ikebana, farbenprächtige Kimonos, Kendo-Vorführung samt einem kulinarischen Angebot und vieles mehr gab es aus dem Land der aufgehenden Sonne im Stadtberger Bürgersaal zu entdecken. Anlass dieses Japanevents war das 45-jährige Bestehen der tiefen Freundschaft und Partnerschaft zwischen der Präfektur Fukushima und der Stadt Stadtbergen. Zur großen Freude der Leitershoferin Katsuko Yabuki-Schmid besuchten der japanische Generalkonsul Tetsuya Kimura mit Frau Natsuko und Tochter Yoshino den Japantag, der mit einem herzlichen „Konnichi wa“ gestartet wurde.

Die erste Delegation reiste bereits im Jahr 1974 mit 29 Personen an, Freundschaften wurden geschlossen, Feste gefeiert und gemeinsame Momente genossen. Jahr für Jahr besuchten junge Japaner der „Wings of Youth“ Stadtbergen und verbrachten ein Wochenende in Stadtberger Gastfamilien, um die deutsche Lebenskultur hautnah zu erleben.

Nochmals eine Aufwertung erhielt diese Freundschaft nach der großen Katastrophe am 11. März 2011, welche die ganze Welt entsetzte: Nach dem verheerenden Erdbeben, dem Tsunami und der Atomkatastrophe kamen unter dem Motto „Stadtbergen hilft“ 107189,45 Euro zusammen, die 2012 überwiegend einer Stiftung für Waisen- und Halbwaisen in der Präfektur Fukushima zugutekamen.

Begeistert zeigten sich die vielen Besucher von den ausgestellten farbenfrohen Kinderbildern mit Motiven wie die für Japan typischen Lotusblüten, Seerosen im Teich oder anmutigen Tempeln, angefertigt von Schülern der Grund- und Mittelschule der Stadt Kunimi aus der Präfektur Fukushima. „Sie wurden eigens im Unterricht für uns gemalt, wie auch die interessanten Kalligrafien“, erzählt Organisator Christoph Schmid vom Kulturamt.

Ausgefallene Blütengestecke präsentierte die Münchnerin Ingeborg Reichel von der Ikenobo-Schule, die in Iiyuka oder Shizen-teki-Stil – also im Freestyle oder der natürlichen Form. An Chihiro Yatades Tisch bestand die Gelegenheit, den eigenen Vornamen auf Japanisch auf einen hübschen Fächer schreiben oder sich bei Katsuko Yabuki-Schmid von den schönen Origamiarbeiten inspirieren zu lassen. Sterne, Bälle, Insekten, Schmetterlinge, Frösche aber auch ein Wildschwein, das japanische Tierkreiszeichen 2019, gab es zu entdecken.

Auch die kleinen Besucher hatten ihren Spaß, sich einmal selbst als gemalte Mangafigur zu sehen. Abgerundet wurde der Japantag mit einer Ausstellung japanischer Kunsthandwerksgegenstände, darunter Daruma, ein beliebter Glücksbringer, Akabeko, die rote Kuh aus Pappmaschee oder Arbeiten aus Urushi, Königsdisziplin der japanischen Lackkunst.

Doch auch die kulinarische Seite Japans gab es zu entdecken: So hieß es „Kanpai“ bei einem Schluck Asahi-Bier, Sake oder beim Probieren eines Calpicos, ein japanischer Softdrink auf Magermilchbasis. Kulinarische Leckerbissen wie Kintsuki Takoyaki, gefüllte Teigbällchen mit Oktopus, in Tempurateig paniertes und gefülltes Hähnchenfilet, Mochi-Eis mit fruchtig-gefüllten Reisteigbällchen zählten zu den angebotenen Spezialitäten.

Mit einem unvergesslichen Konzertabend des Trios Latido – Corazón y Kokoro, eine Verschmelzung des spanischen und japanischen Herzschlags, eroberten die drei Interpreten das Publikum mit spanischen und japanischen Liebes- und Wiegenliedern von betörend schlichter Schönheit.

