11.03.2019

Jürgen Winkler legt Amt nieder

Der Marktgemeinderat in Zusmarshausen galt als Kämpfer für Menschen mit Handycap. Nun hört er auf

Von Günter Stauch

Einstimmigkeit herzustellen fiel Zusmarshausens Bürgervertretern schon immer schwer. Bei diesem Antrag, gestellt ausgerechnet von einem aus ihrer Runde, geriet die einhellige Antwort aber zur absoluten Selbstverständlichkeit: nämlich das Ansinnen von Ratsmitglied Jürgen Winkler, aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niederzulegen.

„Auf Wiedersehen im März nächsten Jahres“, verabschiedeten Harry Juraschek und Thomas Günther den Kollegen am Sitzungstisch. Dem 36-jährigen „tut dieser Schritt sehr weh“, wie der überzeugte Vollblutpolitiker zuvor offenlegte. So hielt er sich auch während seines Statements vor dem wichtigsten Gremium einer Kommune streng an den vorbereiteten Text, um – wie er zugab – seine Gefühle im Zaum zu halten.

Die „ehrliche Haut“ nimmt man dem gebürtigen Zusmarshauser mit Hobbys wie „Politik und Pokern“ gern ab.

Allerdings sprach da seit 2014 ein fleißiger Einarbeiter in komplexe Themen genauso wie ein die Interessen besonders der Bürger mit Handicap durchsetzender Mandatsträger. Darauf deutet schon die Replik seines Fraktionschefs Hubert Kraus hin: „Es war schön, mit dir um die Sache zu streiten im Rahmen deines Engagements als Behindertenbeauftragter, was bei uns allen das Bewusstsein für dieses Thema schärfte.“

So trägt die Marktgemeinde an vielen Orten auch die Handschrift des Ratsmitglieds, das nach einem schweren Badeunfall seit mehr als anderthalb Jahrzehnten an den Rollstuhl gebunden ist: ob Verkehrsspiegel, Busfahrverbot, Gehwegabsenkungen oder Zebrastreifen und Straßenüberquerungshilfe für Sehschwache.

Der Schicksalsschlag wirkt noch bis heute, wie jetzt ein dreimonatiger Krankenhausaufenthalt allzu deutlich macht. „Ich hätte nur noch bedingt an Beratungen teilnehmen können, aber halbe Sachen mag ich nicht.“ Er sei vor fünf Jahren und mit 1200 Stimmen ja nicht zum Teilzeit-Gemeinderat gewählt worden. Apropos: Eine richtige Abschiedsrede mussten die Worte von Winkler, für den sich auch Sitzungsleiter und Bürgermeister Bernhard Uhl voll des Lobes zeigte, nicht unbedingt sein. Denn: Nicht nur Harry Juraschek erinnerte an den „angenehmen Widersacher“, sondern auch Dritter Bürgermeister Stefan Vogg: „Niemand füllt dieses Amt besser aus.“ Nachfolger als Mitglied des Marktgemeinderats wird Guido Clemens.

