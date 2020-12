13:25 Uhr

Jugendlicher bricht in Schule in Neusäß ein

Nicht zum Lernen hielt sich eín Jugendlicher in einer Neusässer Schule auf. Das hat für ihn Folgen.

In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag bemerkte ein Zeuge, dass sich eine Person in einer Schule in Neusäß aufhielt. Die anrückenden Beamten umstellten das Schulgebäude. Ein Jugendlicher konnte auf frischer Tat beim Automatenaufbruch ertappt werden. Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

