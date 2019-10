vor 54 Min.

Kanalbauarbeiten dauern länger

Weil in Hirblingen unerwartet Kies entdeckt wurde, bleibt die Wertinger Straße bis nach den Herbstferien gesperrt

Von Gerald Lindner

Seit Februar wird im Gersthofer Stadtteil Hirblingen in verschiedenen Abschnitten der Wertinger Straße ein neuer Kanal gebaut. Eigentlich sollten die Arbeiten bis zum Ende des Sommers abgeschlossen werden. Eine unerwartete Situation vor Ort verzögert dies allerdings noch bis nach den Herbstferien. Insgesamt rund drei Millionen Euro sollen die Kanalarbeiten kosten.

Ein Grund für diese derzeit noch laufenden Kanalarbeiten in Hirblingen liegt laut Rathaussprecherin Ann-Christin Joder in den zahlreichen Neubauten, welche in den vergangenen Jahren in Hirblingen erstellt wurden. „Der Umfang des Kanals ist infolgedessen zu gering geworden und muss daher dem zusätzlichen Abwasseraufkommen angepasst werden.“ Seit Ende Mai ist in einem zweiten Bauabschnitt der untere Teil der Wertinger Straße mit dem Berg bis hin zum Kreisverkehr an der Gersthofer Straße betroffen. Diese Arbeiten sollten eigentlich abgeschlossen sein. „Allerdings stellte sich, während die Arbeiter dort zugange waren, heraus, dass sich im Untergrund unerwartet viel Kies befindet.“

So müssen zusätzlich und anders als vorgesehen Spundwände gesetzt werden. Durch diese Zusatzmaßnahme kommt es nun zu den Verzögerungen. Die gute Nachricht: „Die Kanalerneuerung wird dadurch nicht teurer“, so Ann-Christin Joder. „Voraussichtlich nach den Herbstferien wird die Straße dann asphaltiert. Die Stadt Gersthofen ist dabei, ihr Kanalnetz wo nötig sukzessive zu erneuern und zu modernisieren. Aus diesem Grund wurde unter anderem bereits die Augsburger Straße in verschiedenen Bauabschnitten in den beiden Jahren 2017 und 2018 immer wieder für längere Zeit gesperrt. Und nach den Bauarbeiten wurde, wie berichtet, die Fahrbahn erneuert und mit weißen Strichen gekennzeichnete Fahrradstreifen statt der bisher roten Fahrspur aufgebracht. Mehrere Verkehrsinseln in der Mitte der Fahrbahn traten an die Stelle der bis dahin vorhandenen Zebrastreifen. Denn sowohl die damaligen roten Fahrradstreifen an den Seiten der Fahrbahn als auch die Zebrastreifen entsprachen – in Anbetracht des hohen Verkehrsaufkommens auf der Augsburger Straße – nach Auffassung der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen.

