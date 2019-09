vor 54 Min.

Keime: Gersthofen will es weiter ohne Chlor versuchen

Das Abkochgebot für das Leitungswasser soll noch weiter gelten. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle informierte auf der Giga über den aktuellen Stand

Von Gerald Lindner

Das Gersthofer Leitungswasser muss bis auf Weiteres weiter abgekocht werden. Dies betonte Bürgermeister Michael Wörle. Er sprach bei der Gersthofer Gewerbeschau Giga über den Stand der Untersuchungen. Rund 100 Zuhörer folgten seinen Ausführungen im Foyer der Stadthalle.

Wie berichtet, wurde am 21. August vom Gesundheitsamt ein Abkochgebot verordnet, weil bei Routineproben des Wassers ein Befall mit koliformen Keimen festgestellt worden war. „Seitdem suchen wir nach der Ursache dieser Verkeimung, nehmen täglich Proben an mittlerweile 48 Messstellen im gesamten 130 Kilometer langen Leitungsnetz“, so Wörle. Doch bisher ohne Erfolg.

Täglich wird an anderen Stellen eine Verkeimung festgestellt

Die Lage sei deswegen so schwierig, weil die Keime im Wassernetz weit weg von ihrem Ursprungsort wandern können – und dies auch gegen die Flussrichtung des Wassers. So werde täglich an anderen Stellen eine Verkeimung festgestellt war. „Wo gestern kein Befund war, kann heute schon einer sein und umgekehrt – und das über das gesamte Netz verteilt“, betonte Wörle. Derzeit werde noch versucht, ohne Chlorung des Wassers klarzukommen. „Denn wird erst einmal gechlort, dann werden die Keime abgetötet und wir haben kaum noch Chancen, die Ursachen der Verkeimung zu finden“, betonte Wörle.

Bisher zeichne sich allerdings ab, dass die Ursache nicht im Leitungsnetz zu finden sei, sondern an den zahlreichen Übergabestellen oder Wasserschächten. Auch private Regenwassersammelanlagen oder Brunnen könnten Schwachpunkte sein. „Ich gehe zwar absolut davon aus, dass in Gersthofen alle diese Anlagen korrekt angeschlossen und in Ordnung sind, aber das kann ich dem Gesundheitsamt bisher nicht beweisen.“ Daher sollen in den kommenden Wochen die Besitzer solcher Einrichtungen angeschrieben werden und die Anlagen untersucht werden. „Dann können wir gegenüber dem Gesundheitsamt belegen, dass alles stimmt“, so Wörle.

„Diese Behörde hat uns gesagt, sie würde gerne noch eine Zeitlang Ursachenforschung betreiben und bitten um Verständnis, dass das Wasser so lange noch zu kochen ist.“

Eine rund um die Uhr besetzte Telefonhotline

Wörle versprach den Zuhörern, dass es keine Hauruckaktionen geben werde: „Wenn wir chloren müssen, dann werden wir rechtzeitig jeden einzelnen Haushalt mit einem Schreiben informieren, in dem auch die häufigsten Fragen zur Chlorung beantwortet werden.“ Das werde nicht wieder so kurzfristig laufen wie beim Abkochgebot, als am Nachmittag Feuerwehrautos mit Lautsprecherdurchsagen über das Abkochgebot informierten. Zudem werde wieder eine rund um die Uhr besetzte Telefonhotline für Anfragen der Bürger zur Verfügung stehen.

Wörle betonte: „Zunächst ändert sich auch nach Beginn der Chlorung daran nichts, dass abgekocht werden muss.“ Es dauere nämlich einige Zeit, bis das Wasser im gesamten, 130 Kilometer langen Leitungsnetz den nötigen Prozentsatz an Chlor aufweise. „Erst dann haben wir wieder Trinkwasserqualität.“ Und dieser Wert müsse dann täglich dreimal an 20 Stellen im Netz überprüft werden.

Auch eine psychologische Komponente spielt eine Rolle

Er versicherte, dass die Gersthofer kaum etwas von dem Chlor riechen werden. Dabei spiele wohl auch eine psychologische Komponente eine Rolle, vermutete Wörle: „Wir bekommen heute schon Anrufe von Bürgern, die sich beschweren, dass das Wasser nach Chlor rieche. Dabei setzten wir diesen Stoff wirklich noch nicht zu.“

Ein Zuhörer fragte, was Menschen tun sollen, denen Chlor im Wasser Probleme bereitet, beispielsweise wegen einer Neurodermitis. „Am besten berät man sich in diesem Fall mit seinem Haus- oder Hautarzt“, so Wörle weiter. „Wir teilen Ihnen mit, wie stark wir chloren, diese Werte legen Sie am besten dem Arzt vor.“

Ein weiterer Zuhörer wollte wissen, in welcher Tiefe die Verkeimung beginne, und ob dafür Rückstände aus der Landwirtschaft verantwortlich sind. „Unser Tiefbrunnen gewinnt das Wasser 250 unter der Oberfläche, soweit gelangen laut Experten keine landwirtschaftlichen Rückstände“, sagte Wörle. Und der Brunnenschacht sei bis in 50 Meter Tiefe so abgesichert, dass von der Seite kein Wasser reindrücken könne, das verkeimt sei.

