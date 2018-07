10.07.2018

Keine Drückerampel für die Kolpingstraße

Der Planungsausschuss hat diskutiert, wie die Sicherheit an der Kreuzung Flurstraße/Kolpingstraße in Steppach verbessert werden kann.

Kreuzung ist unübersichtlich, aber sie eignet sich nicht. Was stattdessen geplant ist

Von Angela David

Anwohner und Eltern in Steppach beklagen schon länger die gefährliche Stelle an der Kreuzung Flurstraße/Kolpingstraße in Steppach, besonders für Schulkinder. Außerdem passieren an dieser Stelle, wo Rechts-vor-Links gilt, häufig Unfälle.

Doch wie nun die Bauverwaltung in der Sitzung des Planungsausschusses erläuterte, eignet sich die Stelle weder für eine Drückerampel noch für einen Zebrastreifen. „Dafür ist das Verkehrsaufkommen zu gering“, berichtete Bauamtsleiter Gerald Adolf. Außerdem bräuchte man dann vier Ampeln an der Kreuzung, um den Verkehr zu regeln. Eine Ampel würde den Verkehr zudem an einer Hofeinfahrt stoppen. Und eine Gehwegerweiterung auf der Südseite sei problematisch, weil dann Müllfahrzeuge nicht mehr um die Kurve fahren können.

Stattdessen möchte man nun versuchsweise auf der gegenüber liegenden Seite eine gepflasterte Gehweg-„Nase“ errichten, die 2,50 Meter in die Flurstraße hineinragt und somit zum einen den Verkehr bremsen soll, der oft mit überhöhter Geschwindigkeit vom Kobel herunter kommt. Zum anderen soll sie den Fußgängern eine Fläche bieten, von wo aus sie den Verkehr gut einsehen können. Denn eine ungenehmigte, hohe Gabionenmauer versperrt an dieser Ecke noch zusätzlich die Sicht. Verkompliziert wird die Sache dadurch, dass die fest installierte Ampel für den Schulweg eine Ecke weiter dann wieder auf der anderen Straßenseite ist. Der Schulweg vom neuen Wohngebiet Kolpingstraße würde also im Zick-Zack verlaufen – ein Umstand, auf den SPD-Stadträtin Barbara Heidemann hinwies. Wolfgang Weiland (Freie Wähler) fragte, ob nicht eine generelle Vorfahrt für die Kolpingstraße etwas bringen würde, dann müsste der Verkehr auf der Flurstraße generell anhalten.

Größere Baumaßnahmen hielten die Ausschussmitglieder aber einhellig für übertrieben. „Solche Stellen gibt es im Stadtgebiet Duzende“, sagte Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann (CSU), „da sollten wir keinen Präzedenzfall schaffen“. Außerdem müsse die Gabionenwand „endlich entfernt werden“, meinte er.

Bernd Edin (CSU) regte an, vor der geplanten Ausbuchtung auch ein Halteverbot in der Flurstraße einzurichten, um die freie Sicht zu gewährleisten.

