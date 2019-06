vor 35 Min.

„Keine ganz leichte Kost“

Beim Fest „Art Summer“ geht es um das Thema Unmenschlichkeit

Kunst, veganes Essen und Hip-Hop, wenn das nicht zum Sommer passt. Die Veranstaltung „Art Summer“ am kommenden Sonntag, 30. Juni, in der Galerie D1 in Diedorf klingt eigentlich nach einem Sommerfest. Galeristin Veronika Thum-Köglowitz verspricht allerdings ein „Event der besonderen Art“. Außer Kunst soll veganes Essen angeboten werden. Außerdem spielt ein Hip-Hop-Duo aus Berlin.

Der Abend beginnt allerdings mit der Vernissage und Eröffnung der neuen Ausstellung in der Galerie D1. Das Thema „Inhuman“ klingt allerdings gar nicht nach Sonne und Heiterkeit. Soll es auch nicht, macht Thum-Köglowitz klar. Die Ausstellung ist der „Versuch einer Darstellung der Unmenschlichkeit“. Sie soll explizit politisch sein und ist laut Galeristin „keine ganz leichte Kost“.

Die Künstler Markus Karl aus Langenneufnach und Sylvia Meier aus Dießen am Ammersee haben sich in ihren Werken dem „Unmenschlichen“ genähert. Die Ausstellung scheut nicht vor Themen wie Krieg, Verfolgung und Gewalt zurück, Täter werden zu Opfern, Opfer zu Tätern. Galeristin Thum-Köglowitz fällt es schwer, die Ausstellung zu beschreiben, sie spricht von der Darstellung „einer strategischen Gewalt, zu der nur der Mensch fähig ist“.

Alles in allem hofft die Galeristin, dass die Besucher der Veranstaltung in eine Art Dialog mit der Kunst und ihren Themen treten. „Man kann über diese Werke tief in einen Diskurs über Humanität einsteigen. Das will ich bei der Veranstaltung auch erreichen“, erklärt sie. Mehrere Male betont die Galeristin: „Ich finde, gerade heute ist politische Kunst bedeutender denn je. Sie ist eine Art der Konfrontation mit aktuellen Themen und das finde ich persönlich wichtig.“ Deshalb hofft sie auch, dass möglichst viele Besucher von Anfang an da sind und sich auf diese Art der Vernissage und Erfahrung einlassen. Das Ziel der Galeristin: Ein lebendiger Austausch, nicht nur mit der Kunst, sondern natürlich auch mit den Künstlern.

Der „Art Summer“ findet in diesem Jahr zum ersten Mal in dieser Form statt. Veronika Thum-Köglowitz hofft auf ein buntes Publikum und meint mit Blick in die Zukunft: „Mal schauen, ob sich das etabliert.“ (karrt)

findet am kommenden Sonntag, 30. Juni, in der Galerie D1 in der Dieselstraße 1 im Diedorfer Ortsteil Lettenbach statt. Beginn ist um 16 Uhr. Weitere Infos unter galerie-d1.de.

