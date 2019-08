00:33 Uhr

Kinder bauen sich ihre eigene Stadt

Beim Stadtbauspiel in Diedorf haben 54 Kinder mitgemacht

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Für die Ferienzeit ging es ungewöhnlich rege auf dem Pausenhof der Mittelschule in Diedorf zu. Es wuselte nur so vor Kindern, die geschickt mit Hammer, Säge und viel Holz hantierten und fleißig anpackten. Beim „Stadtbauspiel“ unter dem Motto „Abenteuer Südsee“ werkelten 54 Ferienkinder eine Woche lang eifrig auf dem Pausenhof. Neben Holz, Stoff und vielen Nägeln kamen vor allem aber ihre eigene Fantasie und Kreativität zum Tragen, und so entstanden verschiedenartige Holzhäuschen und Hütten, in welchen am letzten Tag des Ferienangebots gemeinsam mit Betreuern und Eltern kräftig gefeiert werden sollte.

Auch wenn Dauerregen die Arbeiten ein wenig in Verzug geraten ließen, das Bauteam der „Karibikbar“ mit Kim, Lilly, Sina, Julie und Adrian hatte es als Erstes geschafft, sein Werk zu vollenden, und lag in bunten Liegestühlen vor der Bar, in der bereitgestellte Cocktailgläser und ein Plakat bereits auf überraschende Drinks am letzten Tag hinwiesen. Mit bunten Blumenkränzen nach hawaiianischer Art um den Hals und völlig gechillt, machten es sich die fünf gemütlich, während ihre Baukollegen noch hart anpacken mussten.

Begeistert vom Erfolg des neuen Ferienprogrammpunkts zeigte sich auch die Leiterin des Diedorfer Ferienprogramms, Xenia Ullrich, die auch privat gerne einmal selbst zu Hammer und Nägeln greift und auch auf dem Stadtbauspielplatz kräftig mit anpackte, wenn Not am Mann war. Dennoch war es aber die Aufgabe der Kinder, diese Budenstadt weitgehend in Eigenregie zu entwickeln und entstehen zu lassen. Wie Ullrich betonte, war die Botschaft dieses Ferienprogrammpunkts, den Kindern zu vertrauen und ihnen zuzutrauen eigenständig an diesem Projekt zu arbeiten. Ohne Unterstützung von außen, ohne die zahlreichen Beteiligten wie Sägewerke oder der Baustoffhandel, die sich mit Spenden einbrachten, sowie Bauhof und Feuerwehr, wäre das Stadtbauspiel aber kaum zu stemmen gewesen, ist Ullrich dankbar. Zudem wurde sie tatkräftig bei der Betreuung der jungen Teilnehmer von Mitarbeitern von Hort und Mittagsbetreuung unterstützt. Thomas Schwarz, Kathrin Busel und Alexandra Seibold brachten sich als engagierte Bauleiter mit ein.