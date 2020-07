vor 24 Min.

Kindergarten im Corona-Betrieb: Der ganz normale Ausnahmezustand

Plus Wie läuft der Kindergarten-Betrieb in Corona-Zeiten? Die Chefin der Thierhauptener Einrichtung erzählt von halben Klassen, ganzen Gruppen und wütenden Eltern.

Von Laura Gastl

„Bei euch in der Kita läuft ja jetzt alles wieder ganz normal“ – ein Satz, den Sieglinde Weidenauer als Leiterin der Thierhauptener Kindertagesstätte in jüngster Zeit ganz häufig zu hören bekommt. Nachdem drei Monate lang coronabedingt nur eine Notbetreuung möglich war, dürfen seit 1. Juli wieder alle 170 Kinder in die neun Gruppen der Einrichtung kommen. Vom Normalzustand sei man dennoch weit entfernt.

„Wir haben uns weiterhin mit vielen Einschränkungen und Vorgaben auseinanderzusetzen“, erzählt Sieglinde Weidenauer. Offiziell spreche man auch von einem „eingeschränkten Regelbetrieb“. Weiterhin gelte das Hygienekonzept des bayerischen Staatsministeriums, um Infektionsketten kurz und verfolgbar zu halten – das stelle die Betreuungseinrichtungen vor organisatorische und personelle Herausforderungen.

Kita in Thierhaupten ist in fünf Hygienebereiche aufgeteilt

„Anders als in der Schule, wo die Klassen halbiert werden und nur ein Teil der Schüler kommt, sind bei uns alle Kinder da“, so Weidenauer. Dabei dürfe gemäß dem Hygienekonzept nicht gruppenübergreifend zusammengearbeitet werden. In Zeiten vor Corona sei genau das allerdings an der Tagesordnung gewesen: Mitarbeiterinnen wechselten je nach Bedarf die Gruppe, Kinder spielten im Garten miteinander oder aßen gemeinsam Mittag – all das Dinge, die aktuell nicht möglich sind.

Das Landratsamt genehmigte der Thierhauptener Kita schließlich die Einteilung in fünf Hygienebereiche. Dadurch sei nun die Zusammenarbeit von jeweils zwei Gruppen erlaubt und ermögliche so mehr Spielraum. Innerhalb dieser Bereiche arbeiten die Kolleginnen laut Weidenauer im Schichtbetrieb. Dabei seien die Dienstpläne aufgrund von Erkrankungen und anderen Ausfällen häufig nur für kurze Zeit gültig.

Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen den Kindergarten nicht betreten

Schwierig gestaltet sich eine strikte Trennung auch im Außenbereich. Der Garten der Einrichtung wurde in vier Abschnitte unterteilt, um zu gewährleisten, dass sich die Gruppen beim Spielen draußen nicht vermischen. Außerdem hänge in der Tagesstätte ein Plan aus mit verschiedenen Zielen im Ort, zum Beispiel Spielplätze und der Mühlgarten. Damit sich die Gruppen auch hier nicht begegnen, tragen die Erzieherinnen im Plan ein, wann sie wo einen Ausflug machen möchten.

Bei all diesen Maßnahmen heiße es laut Weidenauer in einem Infoschreiben des bayerischen Staatsministeriums zudem: Kinder, die auch nur geringfügige Erkältungssymptome zeigen, dürfen ihre Kita nicht betreten. Das sorge für Diskussionen und Verärgerungen bei den Eltern. Die Leiterin der Thierhauptener Einrichtung meint: „Wir können es bloß falsch machen.“

Die Mitarbeiterinnen im Kindergarten sind an der Belastungsgrenze

Die Spannbreite zwischen einer laufenden Nase und schlimmeren Symptomen sei breit, eine Grenze zu ziehen nicht leicht. Auf der einen Seite wollen viele Eltern ihr Kind nicht zu Hause lassen, damit sie selbst in die Arbeit gehen können; auf der anderen Seite ärgern sich andere über die Spielkameraden ihrer Kinder, die krank in die Kita kommen. Dabei stünden die Mitarbeiterinnen der Einrichtung stets an der Front und müssten sich so einiges anhören, wenn ein Kind aufgrund akuter Symptome nach Hause geschickt werden muss. Doch Weidenauer erinnert: „Wir sind nur das ausführende Organ und tun das, was uns von oben vorgeschrieben wird.“

Nach den Sommerferien will der Freistaat die Bestimmungen lockern, damit eine Rotznase nicht automatisch zum Kindergartenausschluss führt. Dann sollen Eltern und Erzieher das letzte Wort haben und sich dabei nach einem Leitfaden richten, den das Sozialministerium derzeit erarbeiten lässt.

Beiträge zur Notbetreuung im April, Mai und Juni müssen selbst bezahlt werden

Noch eine andere Sache sorgt für Unverständnis bei den Müttern und Vätern: Anders als es von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt wurde, müssen die Beiträge für die Notbetreuung in den Monaten April, Mai und Juni nun doch selbst bezahlt werden. Eigentlich hätten diese vom Freistaat Bayern übernommen werden sollen. Wie sich nun aber herausstellte, gelte der Anspruch auf eine Beitragsersatzleistung durch den Freistaat nur für jene Kinder, die die Notbetreuung an keinem einzigen Tag des entsprechenden Monats genutzt hätten.

Um den Eltern entgegenzukommen, hat das Bistum Augsburg nun ein Abstufungssystem speziell für kirchliche Kindertagesstätten entwickelt. Demnach müssen zum Beispiel die Eltern der Kinder, die nur ein bis zwei Tage pro Woche in der Einrichtung waren, nur die Hälfte ihres eigentlichen Beitrags bezahlen. In Thierhaupten habe man dieses Angebot des Bistums Augsburg gerne angenommen, so Sieglinde Weidenauer. Allerdings: „Das Ausklamüsern der verschiedenen Einzelfälle war sehr aufwendig für die Verwaltung. Und trotzdem haben wir Eltern, die nach wie vor sehr hohe Beträge selbst bezahlen müssen.“

