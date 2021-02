vor 18 Min.

Kindergartengruppe könnte bald in Heretsrieder Pfarrsaal einziehen

Der Kindergarten St. Vitus in Heretsried sucht nach einer Übergangslösung für bis zu 15 Kinder. Könnten sie in den Pfarrsaal einziehen?

Plus Bei Kinderbetreuung und der Gestaltung der Ortsmitte sollen Kirche und Gemeinde Heretsried an einem Strang ziehen. Doch es gibt unterschiedliche Vorstellungen.

Von Simone Kuchenbaur

Für den Kindergarten St. Vitus Lauterbrunn wird eine Übergangslösung zur Aufnahme von Kindern, die auf einen Betreuungsplatz warten, benötigt. Mit diesem Thema befasste sich der Gemeinderat Heretsried in seiner Sitzung. Die Pfarrei zeigte sich bereit, einen Teil des Pfarrsaals im Obergeschoss zur Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe zur Verfügung zu stellen. Auf einer Fläche von etwa 85 Quadratmetern sollen dann bis zu 15 Kinder betreut werden können.

Nachdem es sich um eine Übergangslösung mit zeitlicher Befristung handelt, ist der Einbau von Sanitäranlagen nicht zwingend vorgeschrieben. Rechtlich wäre es möglich, dass die Toiletten des Pfarrsaals von den Kindern genutzt werden. "Die Kirchenleitung steht dem aber nicht positiv gegenüber“, erklärte Bürgermeister Heinrich Jäckle in der Sitzung.

Sanitärbereich für Kinder im Pfarrsaal Heretsried könnte 40.000 Euro kosten

Nachdem für den Bau eines Kindersanitärbereichs etwa 40.000 Euro veranschlagt werden, traf diese Position der Kirche nicht auf viel Gegenliebe im Gemeinderat. Offenbar entstehe der Eindruck, die Gemeinde wolle sich das Gebäude nach und nach einverleiben, meinte Jäckle. Der Anreiz zum Verbleib sei aber deutlich größer, wenn mit dem Sanitäranlagenbau eine solche Investition getätigt werden müsse.

Auch Gemeinderat Winfried Jakob sah es als nicht sinnvoll an, "wegen vielleicht drei Jahren so viel Geld für Kloschüsseln auszugeben“. Das Geld sei für die Kinder anderweitig besser angelegt. Gemeinderat Jürgen Schuster äußerte sich enttäuscht und erklärte, er könne die Entscheidung der Kirche nicht nachvollziehen.

Wegen Corona ist die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Heretsried nicht ganz so groß

Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen erklärte Bürgermeister Jäckle, dass der Sanitäranlagenbau im nicht-öffentlichen Sitzungsteil nicht vergeben worden sei. Ohne die Sanitäranlagen würde die Einrichtung der neuen Kindergartengruppe einen unteren fünfstelligen Betrag kosten. "Das wäre auch kurzfristig machbar“, so Jäckle.

Derzeit sei der Druck der fehlenden Kinderbetreuungsplätze durch die Corona-Pandemie nicht ganz so groß, erklärte Jäckle. Er rechne jedoch mit steigender Nachfrage. Ein eigener Neubau des Kindergartens kommt für die Gemeinde derzeit nicht in Frage, da die finanziellen Mittel für die Dorferneuerungsprojekte in Heretsried und Lauterbrunn sowie den Kläranlagenzusammenschluss verplant sind.

Die Kirche will eine Einfriedung, der Gemeinderat nicht

Auch bei der Gestaltung der Außenanlagen am Bürgerhaus sind sich Gemeinde und Kirche nicht ganz einig. Die Pfarrei befürwortet für die Kirche St. Vitus, die unmittelbar hinter dem Bürgerhaus liegt, eine Einfriedung. Gemeinderat Marco Nowak gefiel das überhaupt nicht. "Das Generalprinzip für die Dorferneuerung war eine offene Gestaltung. Die Kirche gehört zum Dorf. Der Platz soll eine Einheit sein und nicht Trennung ausstrahlen“, erklärte er.

Angesprochen wurde auch, dass die Fördermittel mit einer Mauer in Gefahr seien. Im Gemeinderat wurde deutlich, dass man sich aus der gemeinsamen Gestaltung zurückziehen wolle und auch die geplante Treppe vom Bürgerhaus zur Pfarrkirche dann nicht realisiert werde, wenn die Pfarrei auf die Einfriedung des Kirchenareals bestehe.

Nach einem Ortstermin am Tag nach der Sitzung teilte Bürgermeister Jäckle mit, dass vom Amt für Ländliche Entwicklung die klare Aussage gekommen sei, dass Mauern nicht gefördert werden. Laut Bürgermeister Jäckle will die Kirchenverwaltung bei der Diözese Rücksprache halten, ob man den Wünschen des Gemeinderates sowie des Großteils der Bevölkerung nach einer offenen Gestaltung entgegenkommen kann.

Rufbus, Baurecht und Temposünder in Heretsried

Nahverkehr: "Anderswo heißt es Flexibus, bei uns heißt es 'On-Demand-Verkehr'“, sagte Bürgermeister Jäckle und schmunzelte. Im Raum Holzwinkel-Altenmünster-Zusmarshausen-Horgau soll ein flexibler Rufbus eingesetzt werden. Das Projekt wird vom Freistaat bezuschusst. Die ungedeckten Kosten trägt zu 60 Prozent der Landkreis. Die restlichen 40 Prozent werden unter den teilnehmenden Kommunen – abhängig von der Einwohnerzahl – aufgeteilt. Der Gemeinderat beschloss, sich anteilig an den ungedeckten Kosten für das Projekt zu beteiligen.

Baurecht: Teresa Kugelmann und Alina Poll vom Bauaumt der Verwaltungsgemeinschaft Welden erläuterten dem Gremium die Änderungen in der Bauordnung, die zum 1. Februar in Kraft getreten ist. Ziel dieser neuen Bauordnung ist flächensparendes Bauen sowie die Nachverdichtung in Ortschaften. Eine der wichtigsten neuen Regeln ist, dass künftig Gebäude so mittig im Grundstück positioniert werden müssen, dass die Abstandslasten zu den Nachbarn gleichmäßig und damit gerechter verteilt werden. Deutlich wurde auch, dass es künftig Probleme beim Bau von Garagen mit Satteldach geben wird, da bei den Abstandsberechnungen künftig auch die Dachfläche, beziehungsweise der Giebel einzubeziehen ist.

Verkehrsüberwachung: Im vergangenen Jahr wurden neun Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden 219 Überschreitungen der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit ermittelt, hauptsächlich kleinere Verstöße.

Gemeinde-App: Der Förderantrag für die geplante Gemeinde-App ist gestellt. Gemeinderat Jürgen Schuster machte darauf aufmerksam, dass laufende Kosten entstehen werden. Wenn man die App nicht sinnvoll befülle, werde es ein Rohrkrepierer, so Schuster. Die App mache nur Sinn, wenn jemand Berichte schreibe und Fotos einstelle.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen