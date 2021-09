Personalmangel in der Gastronomie: Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital

Plus Die Pandemie hat das Problem verschärft: In der Gastrobranche gibt es viel zu wenig Personal. Doch nicht an allem ist Corona Schuld.

Besonders attraktiv ist das Gastgewerbe für viele Azubis nicht. Im Vergleich zu anderen Branchen schneidet die Gastronomie bei Umfragen regelmäßig schlecht ab. Etwa die Hälfte der Gastro-Betriebe konnte nach einer Studie der IHK ihre Ausbildungsstellen nicht besetzen. Das ist mehr als in allen anderen Branchen. Ein Problem, das durch monatelange Lockdowns sicher verschärft wurde. Seither fehlt den Betrieben nämlich noch mehr Personal.

