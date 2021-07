Vereine und Kapellen müssen Geduld mit ihren Mitgliedern haben

Plus Auch nach dem Lockdown sind viele Menschen vorsichtig und verlassen nur zögerlich den privaten Bereich. Wie kann der Weg zurück ins gesellige Leben gelingen?

Keine Kontakte, keine Umarmungen, keine großen Gruppen. Dieser Rat ist uns während der Hochzeiten der Pandemie monatelang eingetrichtert worden. Das hatte seinen guten Grund, doch die Folgen werden jetzt immer deutlicher. Viele Menschen scheuen weiterhin davor zurück, die private, sichere "Corona-Blase" wieder zu verlassen. Besonders deutlich bekommen dies Vereine zu spüren. Mitglieder kommen (noch) nicht mehr, haben den Anschluss verloren. Besonders stark bekommen dies Musikkapellen und Chöre zu spüren. Das ist nicht weiter verwunderlich, da Aktivitäten wie Singen oder ins Instrument blasen lange Zeit als besonders gefährlich galten, Stichwort Aerosole.