vor 20 Min.

Künstler spielen in Gersthofen mit kräftigen Farben

Unter dem unkonventionellen Titel „Farbinkontinenz“ zeigen 24 Künstler im Gersthofer Rathaus ihre Arbeiten. Allen gemeinsam ist große Spielfreude.

Von Diana Zapf-Deniz

Farbinkontinenz. Das Wort Farbe mit Kunst in Verbindung zu bringen, ist nicht schwer. Doch dem Begriff „Inkontinenz“ in diesem Kontext etwas Positives abgewinnen zu können, fällt dagegen nicht ganz so leicht. Für Günter Utz vom Kulturkreis Gersthofen ist das simpel zu erklären: „Stellen sie sich vor, sie beißen herzhaft in einen Krapfen und die Himbeermarmelade tropft dabei auf ihre weiße Bluse. Oder der Joghurt des Döners gelangt auf ihre Hose.“ Schon ist die neue Wortschöpfung „Farbinkontinenz“ – das Motto der Ausstellung – jedem der Gäste im großen Sitzungssaal des Rathauses humorvoll und verständlich nahegebracht.

24 Gersthofer Kulturkreis-Akteure nehmen die Herausforderung an

Selbst in der Politik gebe es laut Utz diese Wortschöpfung, wenn so mancher Vertreter sämtlicher Farben nach der Wahl nicht gewählt werde. „Es ist immer etwas schwierig, wenn man Künstlern, die stets eigene Vorstellungen haben, ein Thema vorgibt. Doch die 24 Künstler dieser Ausstellung haben die Herausforderung angenommen“, freute sich Utz. Es gebe Kunstkonzepte, die das Unkontrollierte beabsichtigen, wie etwa Action Painting und Tachismus. In diese Form des sich aktiv und abstrakt Ausdrückenden gehend, schufen die Künstler ein gemeinschaftliches Kunstwerk namens „Slime Art“ vor den Augen der zahlreich erschienenen Gäste, indem sie sich mit buntem Schleim kreativ auf einer Leinwand verewigen. Spaß ist dabei garantiert. Für außergewöhnliche und somit äußerst passende Unterhaltung sorgte die Band Schräglage.

Gersthofens dritter Bürgermeister Reinhold Dempf eröffnete die Ausstellung mit begeisternden Worten: „Sie sehen leuchtende Farben neben gediegeneren Tönen, besondere Formen und Skulpturen neben filigranem Flechtwerk, unterschiedliche Materialien neben gemalter Kunst. Sogar ein Kaffeefleck an der Wand wurde ins Gesamtbild mit einbezogen.“ Für ihn glich das Rathaus aktuell einem Museum, in dem sich die Crème de la Crème der Kunst unter einem Dach zusammengefunden habe.

72 Werke im Gersthofer Rathausfoyer

In der Tat kam man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Drei Stunden reichten an diesem Abend nicht aus, um sich alle 72 Kunstwerke genau anzusehen. Es war eine große Vielfalt und Qualität geboten. Während der Eröffnung gab es zudem die Möglichkeit, sich ausgiebig mit den Schöpfern zu unterhalten und sich mit ihren Werken auseinanderzusetzen. „Farbe ist nicht zu zügeln und tut das, was sie will“, so Sibylle Velter-Henninger, deren rote Farbe sich in einem Werk über Indigo selbstständig macht, und ungebremst und unaufhaltsam einem roten Faden gleich nach unten läuft. Brigitta Rossel lässt auf übermalten Fotografien die Menschen in roter Farbe, symbolisiert für die Liebe, baden, während ihrer eindrucksvollen Plastik, bestehend aus vielen Gesichtern, die Farbe entwichen ist.

44 Bilder Kunstausstellung "Farbinkontinenz" im Rathaus Gersthofen Bild: Diana Zapf-Deniz

Bei Turid Schuszter muss Farbe einfach laufen. Sie eröffnet, wie eines ihrer Bilder im Titel beschreibt, verborgene Welten, indem sie mit Offsetfarben und Offsetdruckpapier atemberaubende Muster schafft. „Farbe ist für mich unkontrollierbar. Es kommt auf die Emotion an und die Wirkung ergibt sich“, so Edyta Deniz-Deluga über ihre farbenfrohen und fröhlichen Gemälde.

Gertrud Öttl setzt sich mit brennenden Themen wie der Umwelt auseinander. Ihre Werke nennt sie „Aufforderung“, „Mahnung“ und „Wagnis“. Bei Johanna Schreiner darf man in einer zauberhaften Blumenwiese in Farbe versinken. „Jasmin“ von Margarethe Külgen – ein wunderschönes Ölgemälde, das ein Mädchen in strahlenden Farben zeigt, während Pinsel und Palette dreidimensional angebracht sind und die Farbe, als sei sie noch ganz frisch, verläuft.

Öffnungszeiten bis zum 19. März im Rathausfoyer Gersthofen jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 Uhr sowie zusätzlich Montag 13.30 bis 16.30 Uhr und Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr.

Eine Bildergalerie zur Ausstellung finden Sie hier

Themen folgen