50 Prozent sind im Landkreis Augsburg voll geimpft

Langsam aber stetig geht es im Landkreis Augsburg mit der Impfkampagne voran.

Das Landratsamt hat am Mittwoch wieder eine Impfbilanz veröffentlicht. Die Zahlen werden einmal die Woche bekannt gegeben. 49,9 Prozent, also die Hälfte aller Landkreisbewohner, sind inzwischen vollständig geimpft. Gerechnet auf die Personen ab zwölf Jahren sind es sogar 56,1 Prozent mit komplettem Impfschutz. Der Landkreis hat 255.900 Einwohner und Einwohnerinnen.

Insgesamt sind innerhalb einer Woche 5654 neue Erst- und Zweitimpfungen dazugekommen. Die Impfungen finden in den Impfzentren in Gablingen und Bobingen, bei Hausärzten und bei mobilen Teams statt. 18 Auffrischimpfungen tauchen in der Statistik auf. Die Verträge mit dem Betreiber der Impfzentren laufen vorerst bis Ende September. (kar)

