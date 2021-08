Zahlen im Kreis Augsburg beweisen es: Impfen wirkt

Plus Wie Impfungen wirken, belegen auch die aktuellen Zahlen aus dem Augsburger Land. Unschlüssige sollten sich spätestens jetzt einen Ruck geben.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Wer sich impfen lässt, erkrankt seltener an Corona und muss nur in Ausnahmefällen in Krankenhaus. Es ist kein Fall im Augsburger Land bekannt, bei dem ein Geimpfter an Corona gestorben ist.

