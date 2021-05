Landkreis Augsburg

17:15 Uhr

Der Feind hinterm Gartenzaun: Wenn Nachbarschaftsstreit kein Ende nimmt

Plus Angebliche Morddrohung, verstopfte Dachrinnen: Völlig verhärtet sind die Fronten zwischen zwei Nachbarn im westlichen Landkreis. Alles nur wegen ein paar Bäumen?

Von Philipp Kinne

Der eine will sie stutzen, der andere will sie erhalten. Eine Reihe von Bäumen sind der Auslöser für einen jahrelangen Nachbarschaftsstreit im westlichen Landkreis. Aufeinandertreffen der beiden Parteien finden nur noch vor Gericht statt. Trauriger Höhepunkt des Konflikts ist ein Urteil vor dem Augsburger Amtsgericht wegen fahrlässiger Körperverletzung. Doch Ruhe ist mit dem Rechtsspruch nicht eingekehrt. Im Gegenteil. Was tun, wenn aus zwei Nachbarn Feinde werden?

