Landkreis Augsburg

vor 1 Min.

Foodsharing: So werden im Landkreis Augsburg Lebensmittel gerettet

Beim „Herzstück“ in Diedorf und Horgau gibt es Nimm-mit-Körble: Dort liegen Lebensmittel, die noch gut sind, aber kleine Schönheitsfehler haben. Im Bild Vorstandsvorsitzende Anja Dördelmann.

Plus In Deutschland wird rund ein Drittel aller Lebensmittel weggeschmissen. Wie kann sich das ändern? Im Landkreis Augsburg gibt es verschiedene Ideen dafür.

Von Bianca Dimarsico

Tonnenweise Lebensmittel werden in Deutschland weggeschmissen. Dabei machen sich immer mehr Menschen Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit. Und zum Erntedankfest am Sonntag wird auch im Augsburger Land die Wertigkeit von Lebensmitteln wieder in den Fokus gestellt. Wie kann die Verschwendung beendet werden? Im Landkreis gibt es verschiedene Ansätze, dem entgegenzuwirken.

