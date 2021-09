Landkreis Augsburg

22.09.2021

Geflohener türkischer Journalist hofft im Kreis Augsburg auf Asyl

Plus Ali Yilmaz flieht nach Deutschland, weil er in seiner Heimat Unrecht und Unterdrückung erfährt. Sein Asylantrag ist auch nach drei Jahren noch nicht durch.

Von Laura Gastl

Alles begann im Juli 2016, als in der Türkei ein militärischer Putschversuch scheiterte. Das historische Ereignis löste eine Kette an Reaktionen aus, die letztendlich dazu führte, dass es den türkischen Journalisten Ali Yilmaz in das Augsburger Land verschlug. Dort wartet er seit drei Jahren auf die Bewilligung seines Asylantrags – und darauf, seine Frau und seine drei Kinder zu sich nach Deutschland holen zu können. Doch auch nach dem vierten Schreiben, dass Yilmaz' Anwalt an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gerichtet hat, bittet die Behörde um Geduld.

