Impfen im Kreis Augsburg: Noch mehr Aufklärung ist nötig

Plus Würde der Impfstoff von AstraZeneca besser angenommen, könnte auch mehr geimpft werden.

Es will einfach nicht klappen mit dem Impfturbo: Wenn jetzt ein Sonderkontingent an Impfstoff in die Impfzentren im Augsburger Land kommt, dann ist das keine zusätzliche Charge eines Lieferanten, in diesem Fall Moderna. Es ist eine Umverteilung der ohnehin für die Impfzentren in Bayern vorgesehenen Ware. Zu einem anderen Zeitpunkt oder an einem anderen Ort wird die Lieferung fehlen. Sie sorgt zwar dafür, dass Ungleichheiten im Impffortschritt geglättet werden, macht das Impfen an sich jedoch nicht schneller.

