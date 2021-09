Kein Geld für Gülleaufbereitungsanlage aus Kühlenthal

Plus Doch kein Geld vom Freistaat für eine Idee aus Kühlenthal. Steht die Erfindung einer Anlage zur Gülleaufbereitung jetzt vor dem Aus?

Die Erfindung hat für großes Interesse gesorgt: Eine Gülleaufbereitungsanlage, die aus den Fäkalien der Schweinemast Dünger und Brauchwasser macht. Mit dieser Idee rannten die Erfinder aus dem Landkreis Augsburg in Zeiten strenger werdender Gülleverordnungen überall offene Türen ein. Doch inzwischen ist das Projekt ins Wanken geraten. Scheitert es am Geld?