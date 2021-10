Sturmtief Ignatz verschont das Augsburger Land

Der Deutsche Wetterdienst warnt in ganz Deutschland vor Sturmtief Ignatz. Im Landkreis Augsburg bleiben Sturmschäden am Donnerstag weitestgehend aus.

Das Sturmtief Ignatz fegte am Donnerstag über ganz Deutschland. Im Landkreis war es vor allem am Vormittag besonders windig. Zu größeren Schäden kam es zum Glück aber nicht, wie Feuerwehr und Polizei auf Nachfrage mitteilten.

Sturm Ignatz: Kaum Sturmschäden im Landkreis Augsburg

Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister und seine Kollegen der Feuerwehren hatten am Donnerstag trotz Unwetterwarnung nicht viel zu tun. "Im ganzen Landkreis sind nur drei Bäume umgestürzt", sagt Zinsmeister. Sein Kollege Christian Kannler, Kommandant der Feuerwehr in Neusäß, kann das bestätigen: "Es war windig, aber nicht schlimm", sagt er. Am Donnerstagnachmittag mussten seine Kollegen wegen des Sturms nicht ausrücken. Auch die Polizei meldete bis zum Nachmittag keine Sturmschäden.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes für Schwaben und Oberbayern galt vorerst bis Donnerstag, 18 Uhr. Über den Tag hinweg wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erwartet. (kinp)

