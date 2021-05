Landkreis Augsburg

Warum immer mehr Frauen ihre Freizeit gerne mit Bienen verbringen

Plus Die Imkerei ist im Aufschwung, besonders bei Frauen. Wir stellen zum Weltbienentag drei Imkerinnen aus dem Landkreis Augsburg vor, die den Schutz der Insekten vorantreiben.

Von Josefine Wunderwald

Für sie sei es ein langersehnter Traum gewesen, Bienen im eigenen Garten zu halten. Damals hat Sonja Just aus Wollishausen jedoch noch in einer Wohnung in Gessertshausen gelebt, selbst zu imkern sei daher unrealistisch gewesen. "Seit sechs Jahren habe ich jetzt aber mein Eigenheim mit Garten, das ist so schön!", sagt Just. Im Bekanntenkreis habe sie Imker gehabt, bei denen sie ein wenig in die Arbeit mit den Bienen reinschnuppern konnte. "Das waren die ersten Schritte, bei denen ich gelernt habe, wie man mit den Insekten umgeht. Ich bin dann auch in einen Imkerverein eingetreten, da habe ich mich gleich sehr wohlgefühlt", sagt die 47-Jährige. Es gibt immer mehr Frauen im Landkreis Augsburg, die in ihrer Freizeit gerne imkern.

