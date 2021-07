Mittelschule Langweid verabschiedet ihren Abschlussjahrgang

Plus Festliches Finale der Schulzeit: Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Langweid wurden verabschiedet. Doch nicht nur für sie war's der letzte Schultag.

Abschlussfeier in Langweid: Für die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Langweid hieß es Abschied nehmen. Erleichtert zeigte sich die Schulfamilie, dass die Feier trotz der Corona-Pandemie nun stattfinden und das Ende der Schulzeit würdig gefeiert werden konnte. Aber auch für eine langjährige Lehrerin bedeutete der Abend ein Ende ihrer Arbeit. Und die beiden Schulbesten wissen schon, wie's weitergeht.