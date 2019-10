05:00 Uhr

Leonhardiritt: Mit dem Pfarrer auf dem Kutschbock

Am Sonntag findet in Gessertshausen anlässlich des Patroziniums der Kapelle St. Leonhard der traditionelle Leonhardiumritt statt.

Bei der Patroziniumsfeier auf dem Kapellenberg in Gessertshausen kommen am Sonntag wieder alle Pferdeliebhaber auf ihre Kosten.

Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 27. Oktober, treffen sich die Gessertshauser und alle Freunde der Leonhardskapelle um 9.30 Uhr zur Patroziniumsfeier auf dem Kapellenberg, der hinter der Brauerei Schimpfle liegt. Mit an Bord sind in der festlich geschmückten Kirche neben den Gläubigen auch die Fahnenabordnungen der Ortsvereine, der Musikverein Gessertshausen sowie jede Menge Pferdeliebhaber. Denn im Anschluss an den Gottesdienst gegen 10.30 Uhr findet rund um die Kapelle die Pferdesegnung sowie der darauffolgende Leonhardiritt durch den Ort statt.

Kleine Turnierschleife als Erinnerung für alle Teilnehmer

Ausklingen wird die Veranstaltung bei einem Weißwurst-Frühschoppen auf dem Anwesen der Familie des Obstbauern Josef Kraus. Zudem bekommen alle Teilnehmer vom Pfarrgemeinderat Dietkirch, der zusammen mit der örtlichen Kirchenverwaltung das Organisationsteam bildet, als kleine Erinnerung an das Patroziniumsfest eine individuell gestaltete Turnierschleife als Geschenk.

Begleitet wird der Umritt in diesem Jahr erstmals durch die Kutsche von Rudolf Erdle aus Holzara, auf der neben dem indischen Kaplan Zacharias aus aktuellem Anlass der langjährige Dietkircher Kirchenpfleger Josef Trometer sowie die ebenfalls unlängst verabschiedeten Kirchenräte Konrad Dietrich und Franz-Josef Kopp Platz nehmen werden.

Pferde der Reitschule von Karin Gleich sind bei Leonhardiritt dabei

Die drei Genannten hatten sich in den vergangenen Jahren mit enormem Einsatz und unzähligen Arbeitsstunden um die Renovierung des Pfarrzentrums der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch verdient gemacht. Josef Trometer, der mit der Leitung bei diesem Großprojekt seinem Lebenswerk für die Pfarrei Dietkirch ein weiteres Meisterstück hinzufügte, darf nun besonders stolz darauf sein, dass die Schmutterinsel St. Johannes Baptist künftig mit dem frisch gesegneten Pfarrzentrum ein neues Schmuckstück beheimaten darf. Die Pfarrei Dietkirch freut sich zudem, beim Leonhardiritt abermals auf die Pferde der Reitschule von Karin Gleich zählen zu dürfen, die im Weiherhof ihren Sitz hat und wie schon in den vergangenen Jahren die meisten Reiter stellt. Zudem haben sich private Pferdebesitzer bzw. Reitbeteiligungen der umliegenden Pferdestallungen vom Lindenhof nahe Heimberg, Diedorf, Katzenlohe und Margertshausen sowie der Gessertshauser Tierklinik angekündigt.

Heimelige Flair und familiärer Rahmen erwarten Besucher

Das Besondere am Gessertshauser Leonhardiritt ist laut Veranstaltern das heimelige Flair und der familiäre Rahmen der Veranstaltung, die seit dem Jahr 2010 in guter alter Tradition durch die Pfarrei St. Johannes Baptist Dietkirch wiedereingeführt wurde und sich mittlerweile zu einem kleinen Dorffest entwickelt hat. Möglich wurde dies erst aufgrund der Großzügigkeit von Josef Kraus, der seinen Hof als Ziel des Umritts und damit auch des Frühschoppens zur Verfügung stellt und somit der Traditionspflege einen würdigen Rahmen gibt. Angesichts dessen ist die Vorfreude bei den Freunden der Kapelle St. Leonhard sowie den Reitern und Pferdeliebhabern groß. (AL)

Der Umritt zu Ehren des hl. Leonhard und der Frühschoppen findet im Übrigen bei jedem Wetter statt.

