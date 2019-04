25.04.2019

Lesen als Lifestyle

Wechsel im Leitungsteam der Buchecke in Diedorf

Wechsel im Führungsteam der Buchecke in Diedorf: Zu den beiden Teilhaberinnen Susanne Bischof und Sabine Schwemmer ist Anfang des Jahres Regina Boltner-Glaß gestoßen. Sie hat die Anteile von Gabriele Schmid-Bayer, einer der Gründerinnen des Geschäfts, übernommen. Regina Boltner-Glaß war seit 2017 bei der Buchecke angestellt, ist aber ausgebildete Buchhändlerin. „Die Buchecke war schon immer meine Lieblingsbuchhandlung“, sagt sie. An dem Beruf gefalle ihr schon immer die Tatsache, dass „man alle Interessen einfließen lassen kann“.

Susanne Bischof stieg gleich nach ihrem Informatikstudium ein und ist jetzt Teilhaberin. Genauso wie Sabine Schwemmer. Die ehemalige Leiterin der Gemeindebücherei kam über einen Minijob zur Buchecke und ist, wie Susanna Bischof, seit 2015 Teilhaberin.

Neben den drei Teilhaberinnen gibt es noch drei weitere Mitarbeiterinnen: Josefine Theiner, Jutta Tuchol und Ruth Karrer. Gegen den Online-Buchhandel zu bestehen, sieht Regina Boltner-Glaß als die größte Herausforderung. Bücher zu lesen sei heutzutage keine „Normalität“ mehr, sondern ein „Lifestyle“, also eine bewusste Entscheidung, meint Susanne Bischof. Durch diese Entwicklungen verändere sich auch die Zielgruppe des Buchladens. „Jugendliche und Erwachsene, die im Alltag eingespannt sind, haben wenig Zeit und Ruhe, um ein Buch zu lesen“, sagt sie.

Alle drei Teilhaberinnen haben eine andere Antwort auf die Herausforderungen im Buchhandel. Schwemmer setzt auf „Freundlichkeit, die Kunden auf schöne Bücher aufmerksam machen und ihnen vor allem zeigen, dass wir selbst Bücher lieben“. Auch Susanna Bischof hebt den Service hervor: „Wir bestellen auch Bücher zur Ansicht oder versuchen, an alte und vergriffene Bücher zu kommen“, sagt sie. Regina Boltner-Glaß will gegen den Trend arbeiten: „Ich würden den Fokus gerne mehr auf Jugendliche legen und ihnen vermitteln, dass Lesen – abseits von trockenen Schullektüren – richtig cool ist.“ Auch Bischof hebt die Leseförderung hervor. In diesem Bereich arbeitet die Buchecke mit Diedorfer Institutionen, vor allem den Schulen, zusammen. Lust haben sie auch auf neue Themenreihen, eventuell mit Schwerpunkt auf dem Thema Umweltschutz.

Trotz allem ist die nächste Veranstaltung der Buchecke Diedorf eine alte Bekannte. Beim „23. Literarischen Bankett“ am heutigen Donnerstag, 25. April, liest Schauspieler Olaf Ude aus „Georgien. Eine literarische Reise“. Chefkoch Rudolf Fendt serviert Speisen aus der georgischen Küche. Der Eintrittspreis der Lesung inklusive Büfett, aber ohne Getränke, beträgt 27 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchecke Diedorf. (karrt)

