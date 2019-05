01.06.2019

Lieder in Mundart kommen an

Warum die Band Muntermonika gleich zweimal auftrat

Von Christina Eiden

Altbairische Mundart traf auf geballte Spielfreude, als Moritz Ludl, Julian Schuster und Nicolas Uhl im Klostermühlenmuseum Thierhaupten mit Kontrabass, Ukulele, Trompete und Mundharmonika auftraten. Dabei sang das Trio Muntermonika an zwei Abenden vor über 100 Personen von Alltagserlebnissen, Herzschmerz und eigenen Erfahrungen, aber auch über Klimaschutz und gesellschaftliche Fragen, die Jung und Alt nicht nur in Thierhaupten umtreiben. Die humorvolle Art und Offenheit trug sicherlich dazu bei, dass das Konzert am 25. Mai in Thierhaupten binnen kürzester Zeit ausverkauft und der „Zusatztermin“ nur einen Tag später gut besucht war. Songs wie „Wochenend“, „C’est la vie“ oder „Dehre“ vom Album „Sackrableu“ sorgten für eine ausgelassene Stimmung und krachende Mühlendielen.

Bereits im Sommer 2018 war die Gruppe zu Gast in der alten Getreidemühle. Vor dem klappernden Mühlrad, der wildromantischen Friedberger Ach und zwischen altdeutschem Steinmahlgang und den Walzenstühlen entstanden Aufnahmen zum Song „Unter meim bestn Huat“, die im offiziellen Video zu sehen sind.

Wer die humorvolle, authentische Band live sehen möchte, muss schnell sein, denn 2020 legt sie eine Livepause ein: Muntermonika spielt am 28. September in Augsburg in der Kantine vorerst das letzte Konzert. www.muntermonika.de

