Lockdown über Weihnachten: Das ist die Bilanz der Polizei

Nicht alle halten sich über die Feiertage an die Ausgangsbeschränkung im Augsburger Land. Fast 500 Mal kontrollieren die Beamten an zwei Tagen.

An Heiligabend gab es laut Polizei gegen 20.30 Uhr in den Wohngebieten "teilweise lebhaften Abreiseverkehr". Soweit erkennbar waren die Fahrzeuge in einer Vielzahl verschiedenster Landkreise zugelassen. Bei entsprechenden Kontrollen gab es insgesamt zwölf Anzeigen im Landkreis Augsburg.

Insgesamt 490 Kontrollen im Landkreis Augsburg

Mitgeteilte Betriebsfeiern, Gruppenansammlungen in öffentlichen Raum sowie Ruhestörungen wurden von der Polizei überprüft und bei Verstößen geahndet. Insgesamt wurde am 24. und am 25. Dezember knapp 490-mal im Augsburger Land kontrolliert. Die Einkaufssituation bis zur Schließung der erlaubten Ladengeschäfte wie Supermärkte oder andere Lebensmittelhändler lief aus Sicht der Polizei sehr geordnet ab.

