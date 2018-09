vor 56 Min.

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Obst- und Gartenbauverein Bergheim teilt mit: Die Obstpresse läuft jeweils samstags voraussichtlich bis Mitte Oktober im Dorffreunde-Haus, Hauptstraße 30. Verarbeitet werden Äpfel, Birnen und Quitten. Termine können mittwochs ab 17 Uhr bei Familie Lechner, Telefon 0821/6508811, vereinbart werden.

Das Bilderbuch „Wie das Schaf den Schlaf nicht fand“ wird am Dienstag, 4. September, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Die Irish-Set-Dance-Gruppe Augsburg-Steppach veranstaltet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, jeweils ab 10 Uhr einen Workshop im Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195a. Mehr Informationen gibt es per E-Mail an info@setdance-augsburg-steppach.de. Hier kann man sich auch anmelden.

Märchenzeit im Anderswo: Carl E. Rice erzählt Kindern und Erwachsenen „Der Prinz und die Zauberblume“ am Samstag, 8. September, um 15 Uhr im Café Anderswo im Christian-Dierig-Haus, Kirchbergstraße 15. (mus)

