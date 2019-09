vor 55 Min.

Marktbummel mit warmer Jacke

Die Temperaturen waren recht kühl. Eine Steppjacke war beim Bummeln über den Herbstmarkt in Dinkelscherben daher eine gute Sache.

In Dinkelscherben gab es an den Ständen und in Geschäften viel zu schauen

Wenn es ums Wetter geht, scheint Dinkelscherben kein Glück bei seinen Marktsonntagen zu haben. So leider auch am gestrigen Sonntag, als gegen 13 Uhr der Regen einsetzte.

Dennoch schlenderten einige Besucher durch die Augsburger Straße, in der Fieranten ihre Buden aufgebaut hatten. Rund 30 Stände reihten sich aneinander. Wer es bei dem Sonntagsausflug lieber trockener und wärmer haben wollte, hatte dafür mehrere Ausweichmöglichkeiten: Zum Bummeln und Einkaufen hatten Geschäfte anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet.

Auch das Heimatmuseum im Zehentstadel hatte geöffnet und bot am Nachmittag eine Kirchenführung in St. Simpert zum Tag des offenen Denkmals an. (mick)

