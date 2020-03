vor 56 Min.

Mehr Buden beim nächsten Engerlfest

Thierhaupten dankt den Helfern, die das Fest organisieren

Mit einem inzwischen schon traditionellen Abendessen im Kloster hat die Marktgemeinde den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement rund um den Engerlmarkt gedankt, der an den ersten beiden Adventswochenenden 2019 viele Tausend Besucher nach Thierhaupten lockte.

Bürgermeister Anton Brugger stellte selbstbewusst fest, dass es kein Zufall gewesen sei, dass die 15. Auflage des Engerlmarktes erneut beim Online-Voting unserer Zeitung mit großem Vorsprung zum schönsten Weihnachtsmarkt der Region gekürt wurde. „Dies ist in der Hauptsache der Verdienst der Ehrenamtlichen, deren Zusammenwirken vor, während und nach dem Markt so wohltuend wirkt“, so Brugger.

Auch die Aussteller seien mit dem Geschäft sehr zufrieden gewesen, so der Bürgermeister. Die Verbesserungen bei der Organisation hätten gegriffen. So gab es einen Shuttlebus-Verkehr vom Festplatz hinauf zum Kloster, der sehr gut angenommen wurde. Auch die erstmals installierte Weihnachtsbeleuchtung mit selbst gestalteten und gebauten Engerln vom Marktplatz bis hinauf zum Kloster lobte Brugger ausdrücklich. Hier dankte er zudem der Firma Kienberger für die Kostenübernahme und Marktrat Claus Braun, der die Idee für die Beleuchtung hatte.

Bei der Ausrichtung setzt die Gemeinde auf viele helfende Hände, die federführend von Franz Rechner und Wilhelm Schmitz geleitet werden. Rechner dankte besonders den Feuerwehren aus Thierhaupten und Neukirchen für die Verkehrsregelung, Sabine Haag aus der Gemeindeverwaltung, dem Kloster-Hausmeister, den Bauhofmitarbeitern und besonders den Senioren, die viele Stunden besonders beim Aufbau einbringen.

Damit sich die Gäste auch in diesem Jahr wieder wohlfühlen werden, sind weitere Verbesserungen angedacht. So sollen weitere Buden und mehr Gehege mit lebenden Tieren entstehen.

Für Humor sorgte ein Clip des Radiosenders RT1, wo sich Herr Braun am „verflixten Telefon“ als Vertreter der Regierung von Schwaben ausgab und eine Vergrößerung auf über 100 Marktstände und eine zeitliche Ausdehnung vom 11. November bis zum 23. Dezember einforderte. Doch dieser Forderung werden die Thierhauptener wohl nicht nachkommen, da die vielen Ehrenamtlichen auch bei anderen Festen mit vollem Einsatz dabei sind. (bra)

