Meitingen

vor 39 Min.

Ringeisenwerk eröffnet neue Behindertenwerkstatt in Meitingen

Mit viel Akribie und Eifer fertigt Julian in der neuen Werkstatt in Meitingen Autoteile.

Plus Die neue Behindertenwerkstatt des Dominikus-Ringeisen-Werks geht in Meitingen in Betrieb - mit der Hälfte der Arbeitsplätze. So sieht es in den Werkstätten aus.

Von Steffi Brand

Für Gabi und Julian war es am Freitag der erste Tag an ihrer neuen Arbeitsstelle. Gemeinsam mit über 20 weiteren Menschen mit Behinderung arbeiten sie aktuell in der neuen Werkstatt des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW). Diese befindet sich nicht mehr im Allmannshofer Ortsteil Holzen, sondern in Meitingen, im Gewerbegebiet Raiffeisenstraße.

