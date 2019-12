vor 27 Min.

Meitinger Schüler auf Tuchfühlung mit einer Oper-Diva

Exklusiv Atmen, schminken, beleuchten – all das lernen Meitinger Realschüler bei einem Workshop. Sopranistin Elke Kottmair zieht mit dem Konzept durch ganz Schwaben.

Von Diana Zapf-Deniz

In eine Oper gehen zu dürfen ist etwas ganz Besonderes. Es gibt sogar Kinderopern, um junge Zuschauer an die Oper heranzuführen. Wenn nun eine Opernsängerin ins Klassenzimmer kommt, ist das für die Schüler eine Sensation.

Elke Kottmair, die in auf der Augsburger Freilichtbühne im Musical „Herz aus Gold“ die Barbara Fugger gab, ist eine Sopranistin mit Meisterklassendiplom. Lange Zeit war sie an der Staatsoper Dresden und ist Master in Musikvermittlung und Konzertpädagogik. In letzter Funktion konzipierte sie heuer für das Staatstheater Augsburg gemeinsam mit der Theaterpädagogin Nicoletta Kindermann einen unterhaltsamen wie lehrreichen Workshop für Schüler.

„Opernkoffer: Eine Diva packt aus“

Mit ihrem „Opernkoffer: Eine Diva packt aus“ zieht sie durch ganz Schwaben und machte dabei auch Halt an der Realschule in Meitingen. Ihre Pianistin Cornelia Wild, die ebenfalls Musikvermittlung studierte, ist stets mit dabei. Das Projekt wird vom Bezirk Schwaben gefördert und Kottmair gibt insgesamt 30 Veranstaltungen. Das Konzept ist für Schulen jeder Art gedacht.

In Meitingen hat die Sopranistin ein Heimspiel. Sie wuchs in Herbertshofen auf und ging gleich neben der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule in den Kindergarten. In diesem Kindergarten wussten sie bereits mit vier Jahren, dass sie Opernsängerin werden möchte. Die Pianistin Wild heißt während der Darbietung Cornetta und Kottmair ist die Diva Ella. Die Mädchen und Jungen in der Klasse 6d sind von Anbeginn begeistert dabei. Eine Diva hat natürlich ihre Allüren und so kommt Ella zu spät zum Klassenauftritt, telefoniert mit ihrem Agenten auf Italienisch. Erst als sie gewahr wird, dass sie vor der Klasse steht, schildert sie den Kindern, dass sie einen wichtigen Auftritt heute Abend habe und unbedingt noch üben müsse.

Es findet eine echte Generalprobe statt

Deshalb müssen die Kinder ihr helfen, dass eine echte Generalprobe stattfinden kann. Dabei lernen sie die Berufe an einem Theater kennen und bekommen Aufgaben zugeteilt. Kottmair erzählt, wie sie zu ihrem Beruf kam und schafft das Verständnis für einen harten Beruf, der bei allem Schönen auch durchaus auch Nachteil mit sich bringt. Die Oper ist doch eine Kunstform, die insbesondere für Kinder schwer greifbar ist.

Durch ihre humorvolle Art kommt die Sopranistin bei den Kindern an. Sie stellen der Diva unzählige Fragen, die sie alle beantwortet und manchmal auch anhand von Bildern anschaulich erklärt.

Die Tonleiter wird gesungen und je nach Höhe der Tonlage kichern die Schüler, weil es so lustig klingt. Die Klasse 6d macht bei allem super mit und stellt einen neuen Atemrekord auf – 46 Sekunden auf den Buchstaben S ausatmen. Kottmair kann es drei Minuten lang und manche Profis bis zu fünf Minuten.

Die Juwelenarie der Margarethe aus Goethes Faust

Dann singt die Diva für sie die Juwelenarie der Margarethe aus Goethes Faust. Gänsehaut pur. Die Kinder hören aufmerksam zu. Eine Arie im Musiksaal der Schule zu hören beeindruckt sie sehr. Später verschwindet die Diva mit vier Mädchen in der Maske. Dort helfen ihr die Schülerinnen, die als Ankleiderinnen dienen, das sieben Kilo schwere Kleid für die Rolle „Königin der Nacht“ anzuziehen. Victoria pudert das Gesicht der Diva und Madeleine trägt den Lippenstift auf.

Diva Ella (Elke Kottmair) singt die Juwelenarie der Margarethe aus Goethes Faust. Cornetta (Cornelia Wild) begleitet sie am Flügel und Dima beleuchtet das Schmuckkästchen. Bild: Diana Zapf-Deniz

Alya und Elena verzweifeln beim Ankleiden fast, denn das Kleid hat keinen Reißverschluss, sondern viele kleine Häckchen. Die Mädchen haben dennoch großen Spaß die Diva anzukleiden und zu schminken.

Alle sind voll konzentriert bei der Sache

Als die Diva fertig ist, gehen sie zurück in den Musiksaal. Dort ist alles bereit für die Generalprobe „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Junge ist der Beleuchtungsmeister, ein anderer der Tontechniker und der nächste gehört zum Orchester und spielt das Schlagzeug. Die Kinder tippeln mit ihren Fingern auf Gegenstände und imitieren das Geräusch des Regens. Alle sind voll konzentriert bei der Sache. Hanna darf die Tochter der Königin, die Pamina, spielen. Das Licht geht aus, Dima wirft den Scheinwerfer an und los geht die Vorstellung.

Am Ende geben sie sich gegenseitig tosenden Applaus. Die Doppelstunde hat sich richtig gelohnt. Beim Rausgehen in die Pause haben sie sich und den anderen draußen viel zu erzählen. In der nächsten Musikstunde dürfen sie das vielseitige theaterpädagogische Begleitmaterial zu diesem Workshop bearbeiten.

