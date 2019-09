12:06 Uhr

Mercedes-Fahrer erfasst eine 84-jährige Fußgängerin

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen in Zusmarshausen gegeben

Eine Seniorin will in Zusmarshausen über die Augsburger Straße gehen und achtet nicht ausreichend auf den Verkehr.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen in Zusmarshausen gegeben. Eine 84-jährige Fußgängerin wollte kurz vor 6.30 Uhr die Augsburger Straße in Zusmarshausen überqueren. Dabei achtete sie aber laut Polizei nicht ausreichend auf den Straßenverkehr.

Da die Seniorin zudem dunkle Kleidung trug, übersah sie der 59-jährige Mercedes-Fahrer. Der Mann hatte die Seniorin erst bemerkt, als die Kollision unvermeidlich war. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in die Uniklinik eingeliefert. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (thia)

Themen folgen