vor 31 Min.

Mineralölhandel zieht an den Flugplatz

Gablinger Gewerbegebiet wird zügig besiedelt. Bebauungsplan erneut geändert

Von Petra Krauß-Stelzer

Vor etwas mehr als 20 Jahren stellte die Gemeinde Gablingen für ein Gewerbe- und Industriegebiet bei Gablingen-Siedlung den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Flugplatz I“ auf. Mittlerweile befinden sich in dem Areal die Justizvollzugsanstalt, für die ein Sondergebiet ausgewiesen wurde, und bereits viele Gewerbebetriebe.

Jetzt wurde der Bebauungsplan zum sechsten Mal geändert; die Änderung verabschiedete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun als Satzung. Der auf der jüngsten Sitzung vorgesehene Tagesordnungspunkt „Allgemeine Vorgehensweise bei der Baulandausweisung“ wurde vertagt.

Wie bereits berichtet, betrifft die Änderung eine textliche Festsetzung im Bebauungsplan für ein rund 70000 Quadratmeter großes Gebiet im Gewerbegebiet Flugplatz, um die Ansiedlung eines Betriebs mit Mineralölhandel möglich zu machen. Dafür musste ein Passus gestrichen werden, der den Wasserschutz in dem Gebiet betrifft. Von der Firma gehen diesbezüglich keine Gefahren aus, so zusammenfassend die Feststellungen der Gemeinde. Von Anfang März dieses Jahres bis Ende April konnten Träger öffentlicher Belange zur sechsten Änderung Stellung nehmen; deren Anregungen nahm der Gemeinderat nun zur Kenntnis und beschloss den Bebauungsplan in seiner jetzigen Fassung als Satzung.

Wie Kämmerer Roland Wegner berichtete, habe das Landratsamt Augsburg inzwischen den Gablinger Haushalt 2018 gewürdigt. Er sei nun rechtskräftig.

Bauarbeiten am Rathaus Gablingen: Auf dem Dach des Gablinger Rathauses soll der Telekom-Sendemast, der sich bisher auf dem Dach eines alten Stadels im künftigen neuen Ortszentrum befindet, errichtet werden. Für die Montage des Mastes finden derzeit die Vorarbeiten statt, bestätigte Bürgermeister Karl Hörmann auf Rückfrage. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat die Verlegung des Mastes auf das Dach des Rathauses beschlossen, denn mit dem geplanten Abbruch des Stadels könne er dort nicht verbleiben. Allerdings, betonte Hörmann, bleibe der Sendemast auf dem Stadel so lange aktiv, bis der neue Mast getestet und von der Bundesnetzagentur freigegeben sei.

Der Gemeinderat Gablingen tagt wieder am Dienstag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr im Rathaus.

Themen Folgen