00:35 Uhr

Mit zwei PS in den Ruhestand

Eine eigene Zeitung, eine Kutschfahrt und rote Rosen – all das gab es beim Abschied von Rosmarie Gumpp. Schüler und Lehrer der Meitinger Mittelschule hatten sich zum Abschied der Konrektorin, die seit 35 Jahren ein Teil der Schulfamilie in Meitingen war, einiges einfallen lassen. Es wurde gesungen, getanzt und gerappt – was bei der Hitze gar nicht so einfach war, doch die Schüler gaben für ihre Konrektorin alles. Als Andrea Halder-Rother das Lied „Für dich solls rote Rosen regnen“ sang, kam dann doch etwas Wehmut bei Rosmarie Gumpp auf.

Als besonderes Geschenk gab es eine eigens für sie zusammengestellte Zeitschrift mit dem Titel „Rosis Heimat“, in Anspielung an ihre vielen Artikel, die sie für myheimat und die Augsburger Allgemeine verfasst hat.

In ihrer allerletzten Rede an der Schule bedankte sich Gumpp bei allen Anwesenden für die gelungene Feier und erklärte: „Es war so schön, da könnte ich glatt noch einmal in den Ruhestand gehen, nur um diese Atmosphäre noch einmal zu genießen.“

Damit die scheidende Konrektorin schon mal erfühlen konnte, wie sich ein Leben ohne Schüler und Lehrer anfüllt, wurden am Ende die Gäste von Rektor Peter Reithmeir gebeten, die Halle zu verlassen. Doch draußen wartete noch eine weitere Überraschung auf die 64-Jährige. Alle Schüler standen Spalier, und Rosmarie Gumpp durfte in eine Kutsche steigen, um eine Rundfahrt durch Meitingen zu unternehmen. (zak)

