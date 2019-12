vor 54 Min.

Mittelschüler gestalten Raum zum Chillen

„Aufgehübscht“ wurden die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung an der Grund- und Mittelschule in Thierhaupten. Dafür gesorgt haben im Rahmen einer Projektarbeit wiederum die Auszubildenden der Firma Aumüller Aumatic. Die Auszubildenden suchten im Zuge ihres Sozialprojekts erneut die Schule in Thierhaupten auf und verschönerten sie. Dabei gestalteten sie einen in die Jahre gekommenen Raum in eine feine „Chill-out-Area“ um. Rektor Uwe Seifferer und Konrektorin Margit Ludl hatten sich zuvor bei einer Präsentation der Azubis aus mehreren vorgeschlagenen Varianten für die Ausgestaltung mit einer großen Wanduhr und einem kunstvoll aufgemalten „Lebensbaum“ entschieden. Der Einsatz der zehn Auszubildenden war ein voller Erfolg, so Ausbildungsleiterin Aileen Zepper. Schulleitung, Lehrer und die Mitarbeiter der Gemeinde sind mit dem entstandenen Raum sehr zufrieden. Die Geschäftsleitung von Aumüller Aumatic spendete noch Sitzsäcke, eine Couch, CD-Player und Bücher. Die Holzregale in der Chill-out-Area wurden von den jungen Leuten selbst gezimmert. (bra)

