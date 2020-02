vor 37 Min.

Mittelschule Meitingen informiert

Vorstellung für künftige Fünftklässler und des M-Zweigs

Bei einem Informationsabend informiert die Mittelschule Meitingen Kinder, die in diesem Sommer die vierte Klasse abschließen, und deren Eltern über ihr Schulprofil. In einer weiteren Veranstaltung wird der M-Zweig der Schule vorgestellt.

Der Informationsabend für Schüler, die in diesem Jahr an die Mittelschule wechseln, findet am Mittwoch, 4. März, von 18 bis 20 Uhr statt. Die Schule stellte ihr Schulprofil und die angebotenen Bildungsmöglichkeiten vor. Interessierte Eltern und Schüler können das Schulgebäude und die Fachräume besichtigen und erhalten von Lehrkräften und Schülern auch einen Einblick in die Fächer, die an der Mittelschule unterrichtet werden. Der Informationsabend zum Mittlere-Reife-Zug an der Mittelschule Meitingen findet am Montag, 9. März, von 19 bis 20 Uhr statt. Den Schülern und ihren Eltern werden die Zugangsvoraussetzungen zum M-Zweig, die Anforderungen, die dieser Unterricht an die Schüler stellt und der weitere Weg zur Erlangung der Mittleren Reife vorgestellt. (AL)

