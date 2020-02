vor 33 Min.

Mödishofen wächst weiter

Im Ustersbacher Ortsteil entsteht weiterer Wohnraum. Auch einer Ferienwohnung wird zugestimmt

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Gemeinde Ustersbach ist weiterhin als Wohnort gefragt. In diesem Zusammenhang billigte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig einen Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss für das Baugebiet „Südlich der Wiesenstraße“ im Ortsteil Mödishofen. Der Hintergrund: Grundstückseigentümer sind an die Verwaltung mit der Bitte herangetreten, bei zwei Flächen Baurecht zu schaffen. Auf ihnen soll für Familienangehörige jeweils ein Wohngebäude mit Garagen errichtet werden. So werden nun die derzeit im Außenbereich liegenden Grundstücke der Gemarkung Ustersbach in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Mödishofen einbezogen. Als erforderliche Ausgleichsfläche für den Eingriff setzte der Gemeinderat eine Teilfläche der angrenzenden Wiesenfläche als Streuobstwiese mit acht heimischen Bäumen verschiedener ortsüblicher Obstsorten fest. Die Planung umfasst eine Gesamtfläche von knapp 2470 Quadratmetern. Der Gemeinderat beschloss, dort nur Einzel- oder Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen je Gebäude zuzulassen. Die Wandhöhe darf 6,6 Meter nicht übersteigen. Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohneinheiten erlaubt, bei Doppelhäusern je Haushälfte eine Wohneinheit. Das Gremium nahm zudem Kenntnis von zwei im Genehmigungsfreistellungsverfahren vorgestellten Bauvorhaben am Hopfenweg in Mödishofen. Weiter wurde das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung eines Bungalows in Massivholzbauweise mit Doppelgarage Am Torfstich erteilt. Dabei erhält das Projekt entgegen dem Bebauungsplan ein Walmdach mit einer Dachneigung von 20 Grad und die Garage ein flachgeneigtes Pultdach mit fünf Grad. Den Befreiungen hatte der Gemeinderat bereits im Rahmen einer Bauantragstellung zugestimmt. Ebenfalls ohne Gegenstimme votierte das Gremium für die Errichtung einer Ferienwohnung im Kellergeschoss eines bestehenden Einfamilienhauses Am Oberfeld. Dieser Antrag beinhaltete eine Nutzungsänderung des bisher privat genutzten Kellers. Zur Realisierung sollen Trennwände eingezogen werden. Zwei zusätzliche Stellplätze wurden nachgewiesen. Der Bauantrag veranlasste Bürgermeister Willi Reiter zu der Bemerkung: „Jetzt hält auch der Fremdenverkehr Einzug in Ustersbach.“

