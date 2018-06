vor 30 Min.

Musik in der Nacht des Feuers

In Diedorf wird die Sommersonnenwende gefeiert

Um den Tag der Sommersonnenwende werden traditionelle Johannisfeuer entzündet. Schon unsere keltischen Vorfahren haben den Tag der Sommersonnenwende rituell mit Feuer begangen. Die christliche Tradition feiert am Sonntag, 24. Juni, das Fest des Johannes des Täufers, das mit den Johannisfeuern an die keltischen Wurzeln anknüpft.

Zum elften Mal veranstaltet nun Kunst-Kultur-Kirche in Zusammenarbeit mit der Kinderkirche, dem Familiengottesdienstteams sowie der Kindertagesstätte Herz Mariä die „Nacht des Feuers“. Sie findet am Freitag, 22. Juni, rund um die Kirche Herz Mariä in Diedorf statt. Der erste Teil beginnt um 19.30 Uhr in der Kirche mit dem Start zur Bibel-Rallye mit Geschichten aus der Bibel, mit Musik und Liedern für Kinder und Erwachsene. Der Weg führt durch den Ort, wobei an mehreren Stationen markante biblische Ereignisse szenisch dargestellt und die Teilnehmer interaktiv miteinbezogen werden.

Im zweiten Teil wird um 21 Uhr auf dem Kirchplatz das Johannisfeuersfeuer entzündet. Dazu spielt die Schülerband des Musikvereins die Feuermusik. Im Anschluss gibt es Livemusik mit „Franzi & Johannes, und um 22 Uhr zieht die Gruppe „Lumina Moringa“vom TSV mit ihre Feuershow die Besucher in ihren Bann. Stockbrot, Brezen, Südtiroler Speck, Vintschgerl und Fladenbrot mit Aufstrichen, Lagerfeuer und Getränke runden den „feurigen“ Abend kulinarisch ab. (AL)

