Musikschule in Neusäß stellt sich kompakter auf

In Neusäß wird das Angebot immer breiter, die Schülerzahlen steigen – und zwar quer durch alle Generationen.

Von Angela David

Musik liegt in der Luft – besonders derzeit beim Neusässer Musiksommer. Ganz vorn mit dabei sind die Gruppen und Bands der Neusässer Musikschule, die in den vergangenen Jahren einen stetigen Zuwachs verzeichnet. In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Schüler fast verdoppelt auf derzeit rund 1100. Darauf sind Bürgermeister Richard Greiner und Musikschulleiter Achim Binanzer sehr stolz. Und auch darauf, dass die Musikschule inzwischen ein generationenübergreifendes Angebot machen kann. „Unser neuer Seniorenchor, die Silver Birds, boomt“, berichtet Binanzer. Über 40 Senioren kommen inzwischen zum Singen in die Musikschule und singen unter der Leitung von Brigitte Anzenhofer-Groß Volkslieder, aber auch alte Schlager und Oldies.

Sechs Lehrkräfte gehen in den Ruhestand

Einige Veränderungen stehen zum kommenden Schuljahr an: Da sechs Lehrkräfte in den Ruhestand gehen oder die Musikschule verlassen, sahen die Verantwortlichen eine Chance zur Umstrukturierung. „Die bestehenden Lehrkräfte haben nun ein größeres Stundenkontingent erhalten, um ihnen ein besseres Einkommen zu ermöglichen und sie dauerhaft an die Neusässer Musikschule zu binden“, so Binanzer.

Prominenter Neuzugang ist als Musiklehrer der Spitzengeiger Sandro Roy aus Neusäß. Wie bereits berichtet, wird der junge Profimusiker ab dem kommenden Schuljahr Geigenunterricht geben.

Ein modernes, abwechslungsreiches Spektrum

Generell lege man bei den Neueinstellungen Wert auf „musikalische Flexibilität“ und unterschiedliche Stilrichtungen, um vor allem der Jugend ein modernes, abwechslungsreiches Spektrum bieten zu können, erläutert Binanzer. Zusätzlich zu den klassischen Grundlagen haben die jungen Leute auch die Möglichkeit, in der Big Band oder der Rockband Jazz, Pop und Rock zu spielen. „Das ist auch dringend nötig, sonst hören die Jugendlichen mit zwölf, 13 Jahren auf, weil sie es langweilig finden“, so Achim Binanzer.

Neu ins Team der Musikschule kommt auch Leonardo Dianori für die Blechbläser, der auch die Jugendkapelle der Stadtkapelle übernehmen wird.

Die Vernetzung ist ganz wichtig

Gut etabliert hat sich die neu geschaffene Bläserklasse an der Eichenwaldschule, die ganz sicher nächstes Schuljahr noch weiterläuft. Ohnehin sei die Vernetzung von Musikschule und den Schulen in den Stadtteilen nach dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“ ganz wichtig, betont der Bürgermeister.

Projekte gibt es in der näheren Zukunft genügend: Außer dem Musiksommer gibt es immer wieder Gemeinschaftsprojekte und -konzerte, und ganz neu ist eine CD der Blue Notes Big Band herausgekommen, die für zehn Euro bei der Musikschule zu haben ist.

