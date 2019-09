vor 35 Min.

Musikschule startet mit Rallye im Haus

Kinder können Instrumente kennenlernen

Volles Haus zum Schuljahresstart in der Sing- und Musikschule: 20 Kinder aus Neusäß und Umgebung waren am vergangenen Donnerstag in die Sing- und Musikschule Neusäß zur diesjährigen Instrumentenrallye gekommen. In Gruppen von zwei oder drei Teilnehmern durften die Kinder im Haus der Musik unter fachkundiger Anleitung der Lehrkräfte verschiedene Musikinstrumente ausprobieren.

Alle Instrumentengruppen waren dabei vertreten. Schulleiter Achim Binanzer und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rosemarie Mantel, Katrin Schröer, Karlheinz Augst und Richard Klesitz standen den Kindern mit Rat und Tat zur Seite. An den einzelnen Stationen wurden die Trompete, das Klavier, verschiedene Blockflöten, die Gitarre und das Schlagzeug vorgestellt und durften ausgiebig getestet werden.

Für die eifrigen Teilnehmer gab es nach der spannenden Tour durch das Haus der Musik eine Urkunde. (AL)

